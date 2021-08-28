ليفاندوفسكي يهدي بايرن الفوز على هيرتا برلين

واصل روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ التألق وسجل ثلاثة أهداف خلال الانتصار 5-صفر على هيرتا برلين في أليانز أرينا بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل مهاجم بولندا هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة من آخر 16 مباراة رسمية له مع بايرن، واجتاز رقم الأسطورة جيرد مولر عندما سجل في 15 مباراة متتالية بين 1969 و1970.

وتحدث المهاجم البالغ عمره 33 عاما عن مستواه المذهل وقال "هذا بسبب أشياء عديدة. أنا متعطش باستمرار. أشعر أني في حالة رائعة. أشعر أني أفضل عما كنت عليه منذ عدة سنوات. لا أزال أريد التحسن".

وتقدم بايرن إلى المركز الثاني في الدوري برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن باير ليفركوزن المتصدر، بينما لا يزال هيرتا يتذيل الترتيب حيث خسر مبارياته الثلاث في المسابقة.

وهز توماس مولر الشباك لبطل ألمانيا بهدف بعد مرور ست دقائق، بعد تحرك جماعي للفريق، قبل أن يضيف ليفاندوفسكي الهدف الثاني عقب مرور نصف ساعة مستفيدا من كرة عرضية من سيرج جنابري.

وأضاف ليفاندوفسكي "أحيانا يكون الهدف الأول هو الأهم. رأيت توماس يركض خلفي وطالب بالحصول على الكرة. ما فعلته (من تمويه في الهدف الأول) كان بمثابة كلمة شكر صغير لتوماس على كل تمريراته الحاسمة لي".

وبذل هيرتا قصارى جهده للضغط على بايرن لكنه واجه صعوبة في صناعة الفرص، ونجح الفريق صاحب الأرض في استغلال المساحات الموجودة في دفاع منافسه بشكل مثالي.

وواصل بايرن هز الشباك في الشوط الثاني، وسجل البديل جمال موسيالا الهدف الثالث بعد الاستراحة بقليل، قبل أن يضيف ليفاندوفسكي هدفين، أحدهما بعد مجهود رائع من ليروي ساني، ليكمل الثلاثية.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن "أشعر بالرضا التام اليوم. قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم، وظهر البدلاء بشكل قوي وبذلوا جهدا كبيرا".

وأضاف عن لاعبه الشاب موسيالا البالغ عمره 18 عاما "لقد استحق ثقتي. الشيء الرائع أنه يتحلى بتواضع شديد... إنه يملك هذه العقلية داخل الملعب".