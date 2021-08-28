عاجل.. بايدن يحذر من هجوم محتمل جديد بمطار كابول

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن فى بيان اليوم السبت، من أن البنتاجون يعتقد أنه "من المحتمل جدًا" شن هجوم آخر على مطار كابول فى غضون 24-36 ساعة القادمة، حسبما أفادت صحيفة "فوربس" الأمريكية.





وتواصل القوات الأمريكية العمل على إجلاء المواطنين الأمريكيين والحلفاء الأفغان قبل 31 أغسطس الموعد النهائى للانسحاب الكامل. وقال بايدن إنه وجه القوات إلى "اتخاذ كل إجراء ممكن" لحماية أفراد القوات الأمريكية على الأرض، بعدما قُتل 13 جنديًا أمريكيًا فى تفجير انتحارى بمطار كابول الخميس، إلى جانب ما يقرب من 200 أفغانى. وتعهد بايدن بأن تواصل الولايات المتحدة عمليات الإجلاء من أفغانستان حتى يوم الثلاثاء، وجاء فى بيان أن أكثر من 117.000 شخص وصلوا إلى بر الأمان نتيجة جهود الولايات المتحدة فى عمليات الإجلاء.

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