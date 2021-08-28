فيديو.. 5 جرحى بإطلاق نار أمام محطة للوقود فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام لبنانية بأنه "وقع إشكال عند محطة فرج فى العباسية قضاء صور بين عدد من الشبان وأصحاب المحطة على خلفية تعبئة البنزين، حيث عملوا على إطلاق الرصاص الحى".

وعلى خلفية الحادث، قطع أهالى المنطقة الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح خمسة من أبنائهم.

وقد أقفلت القوى الأمنية المحطة بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة فى الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومَنع الاقتراب منها.

وطالب رئيس البلدية على عز الدين القوى الأمنية بـ"توقيف الفاعلين وسوقهم للعدالة"، قائلا: "نحن ندين ونستنكر الأعمال التى قام بها أصحاب المحطة تجاه الأهالى والاعتداء عليهم بالرصاص الحى وتكسير سياراتهم، لذلك نطالب بتوقيف الفاعلين".