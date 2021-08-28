منحة 300 دينار تونس 2021 في أول سبتمبر 2021 سارع بالتسجيل عبر منصة أمان الإلكترونية

منحة 300 دينار تونس 2021 ، في يوم الاثنين 23 آوت 2021 أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في منحة 300 دينار . وذلك في يوم الثلاثاء 24 آوت 2021 ومنذ ذلك الحين يبحث الكثير من الأشخاص في تونس عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس . حيث أن هذا الدعم المادي تقدمة وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس للأسر الفقيرة والمحتاجة ذات الدخل المحدود. بهدف مساعدتهم على توفير احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس ومأوى. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني كيفية التسجيل في منحة 300 دينار بتونس إلكترونيا عبر منصة أمان الإلكترونية . فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021

توفر وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس منحة 300 دينار 2021 . للأسر الفقيرة خاصة المتضررة من تفشي وباء كورونا المستجد. كما يمكن التقديم في منحة 300 دينار تونس إلكترونيا عن طريق منصة amen.social.tn وإتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى رابط منصة أمان الإلكترونية .

الإلكترونية . كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية بشكل صحيح في مكانها المخصص .

إدخال جميع البيانات الذي تطلبها منك المنصة بشكل صحيح .

كما يجب عليك الضغط على ( save data ) للتأكد من حفظ البيانات .

ثم النقر على التسجيل في منحة 300 دينار تونس .

. أو يمكنك الاتصال على هذا الرقم ( 1021 ) وكتابة رقم البطاقة التعريفية الوطنية

الفئات المستحقة منحة 300 دينار 2021

قد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس عن الفئات المستحقة في منحة 300 دينار . وهذه هي الفئات المستحقة للمنحة :

الأشخاص اللذين يتقاضون أجور ضعيفة 180 دينار أو أقل من ذلك .

الأشخاص اللذين لا يحصلون على أي تغطية اجتماعية في تونس .

كذلك الأشخاص محدودي الدخل المسجلين في الضمان الاجتماعي .

وسوف يتم صرف منحة 300 دينار تونس 2021 في يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021. وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس يمكن لجميع المواطنين اللذين لديهم أستفسار إرساله على صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أو عن طريق التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة عن طريق الاتصال على هذا الرقم ( 80101021 ). في حالة إذا واجهتكم أي مشاكل أثناء التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التونسية .