كيفية التسجيل في منصة روضتي الافتراضية 1443: والتفاصيل الخاصة بالمنصة

كيفية التسجيل في منصة روضتي الإلكترونية، أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية منصة روضتي بهدف تطوير المنظومة التعليمية بالسعودية، حيث توفر منصة روضتي لأولياء أمور تلاميذ رياض الأطفال بإنشاء حسابات على منصة روضتي لأبنائهم في سن رياض الأطفال، وذلك للاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها منصة روضتي الافتراضية، وتتميز منصة روضتي بكونها الدعامة الأساسية في العملية التعليمية بنظام التعلم عن بعد لدى تلاميذ رياض الأطفال في ظل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا، وحيث أننا نعمل نحن أعضاء موقع “ثقفني” على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الأعزاء، لذلك سوف نعرض لكم في هذا البيان المقدم من موقع ثقفني رابط التسجيل في منصة روضتي الافتراضية وخطوات التسجيل في تلك المنصة الإلكترونية الخاصة بتلاميذ رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمنصة.

مميزات منصة روضتي الافتراضية

منصة روضتي، هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التعليم بالسعودية، والتي تساهم في العملية التعليمية لتلاميذ رياض الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، كما أن منصة روضتي تحتوي على الكثير من البرامج والأنشطة المختلفة التي تسهم في عملية التعلم عن بعد الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، وسوف نعرض لكم ابرز المميزات لمنصة روضتي عبر النقاط التالية:

تحتوي منصة روضتي على محتوى تعليمي متميز يتناسب مع المعايير التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

على محتوى تعليمي متميز يتناسب مع المعايير التعليمية بالمملكة العربية السعودية. تشمل منصة روضتي على العديد من البرامج والأنشطة التعليمية المختلفة.

على العديد من البرامج والأنشطة التعليمية المختلفة. تتميز منصة روضتي بسهولة الاستخدام والتناسق والأدوات الفعالة.

بسهولة الاستخدام والتناسق والأدوات الفعالة. يمكن لأولياء الأمور إضافة خمسة من أبنائهم في المنصة في نفس الوقت.

تقدم المنصة النصائح والإرشادات لدعم وتقييم تلاميذ رياض الأطفال.

تحتوي منصة روضتي على مجموعة من الألعاب الترفيهية والقصص التربوية التي تسهم في ميول تلاميذ رياض الأطفال للعملية التعليمية.

على مجموعة من الألعاب الترفيهية والقصص التربوية التي تسهم في ميول تلاميذ رياض الأطفال للعملية التعليمية. تقدم المنصة مجموعة من البرامج والأنشطة التعليمية المختلفة التي تساعد في فاعلية المنهج التعليمي لتلاميذ رياض الأطفال.

تقدم منصة روضتي مجموعة من العناصر التي تساعد في العملية التعليمية المبنية على أسس ومعايير تعلمية ومعرفية والتربوية والإسلامية.

مجموعة من العناصر التي تساعد في العملية التعليمية المبنية على أسس ومعايير تعلمية ومعرفية والتربوية والإسلامية. تحتوي على مجموعة من الأنشطة التفاعلية حيث تشمل الأناشيد والفيديوهات التعليمية التي تساعد على تفاعل تلاميذ رياض الأطفال.

خدمات منصة روضتي الافتراضيةرابط تحميل منصة روضتي 1443 للاندرويد والايفون

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية منصة روضتي في صورة تطبيق للهواتف الذكية سواء لنظام التشغيل الاندرويد أو نظام التشغيل ios لأجهزة الايفون بالإضافة لإمكانية تحميلها على جهاز الحاسوب (الكمبيوتر)، واليكم الروابط الخاصة بتحميل تطبيق منصة روضتي الافتراضية.

يمكنكم تحميل تطبيق روضتي لأجهزة الاندرويد من خلال الربط الرسمي لجوجل بلاي عبر شبكة الإنترنت.

لأجهزة الاندرويد من خلال الربط الرسمي لجوجل بلاي عبر شبكة الإنترنت. يمكنكم تحميل تطبيق روضتي أجهزة الايفون من خلال الرابط الرسمي لمتجر الـ ios عبر شبكة الإنترنت.

أجهزة الايفون من خلال الرابط الرسمي لمتجر الـ ios عبر شبكة الإنترنت. كما يمكنكم تحميل تطبيق منصة روضتي على أجهزة الكمبيوتر من خلال تحميل احد البرامج المحاكاة لأنظمة الاندرويد على أجهزة الكمبيوتر، ثم القيام بالبحث عن تطبيق روضتي الافتراضية بعد تثبيته وفتحه على جهاز الكمبيوتر، وبذلك يستطيع أولياء الأمور القيام بتشغيل تطبيق منصة روضتي الافتراضية وتسجيل أبنائهم في منصة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

كيفية التسجيل في منصة روضتي الافتراضية

سنعرض لكم طريقة التسجيل في منصة روضتي لرياض الأطفال التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية: