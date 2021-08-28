واشنطن تؤكد أن قواتها بدأت بالانسحاب التدريجى من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الأمريكى "البنتاجون" جون كيربى أن القوات الأمريكية بدأت ‏بالانسحاب التدريجى من مطار حامد كرزاى الدولى فى كابول، مفيداً أن الولايات المتحدة لا تزال ‏مسؤولة عن المطار وأمنه.‏





وأفاد كيربى خلال الإيجاز الصحفى اليومى أن التهديدات التى يتعرض لها مطار كابُول لا تزال حقيقية ‏للغاية وديناميكية للغاية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تراقب فى الوقت الفعلى وتتخذ جميع الوسائل ‏اللازمة للتأكد من استمرار التركيز على تيار التهديدات، وستفعل ما فى وسعها لحماية قواتها.‏ وأشار إلى أن رفات الــ 13 جنديا أمريكيا الذين قتلوا فى أفغانستان خلال الهجمات على مطار حامد ‏كرزاى الدولى فى كابُول فى طريقها إلى الولايات المتحدة.، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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