بايدن: ضربتنا لداعش فى أفغانستان لن تكون الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن: "هجومنا ليس الأخير.. سنواصل تعقب أى شخص شارك فى هذا الهجوم البشع ونجعله يدفع الثمن"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وأضاف: "أبلغنى قادتنا أن من المرجح جدا شن هجوم خلال الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة.. أمرت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعطاء الأولوية لحماية قواتنا". وأعلن الجيش الأمريكى أنه وجه ضربة بطائرة مسيرة فى شرق أفغانستان أمس الجمعة لأحد قياديى تنظيم "داعش" مسؤول عن التخطيط. ويأتى ذلك بعد يوم من هجوم مطار كابول الذى أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان، وتبناه تنظيم "داعش ولاية خراسان".

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