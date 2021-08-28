نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف موعد ظهور نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط للعام الدراسي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل فرحة طلاب الصف الثالث المتوسط بنهاية الامتحانات وترقب أولياء الأمور مع أبنائهم ظهور نتيجة الصف الثالث متوسط، أصدرت وزارة التربية العراقية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن تصحيح دفاتر الامتحانات ما زال مستمراً حتى الآن، وسيتم الاعلان عن النتيجة النهائية لابنائنا الطلاب وفق موعد زمني محدد، حتى يتسنى المراجعة الجيدة ورصد الدرجات بشكل دقيق.

موعد الاعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2021

ذهب الشك هذا العام إلى أن النتائج قد تكون غير مبشرة ولكن نتيجة التصحيح العشوائية التي رصدتها الوزارة أوضحت أن نتائج الطلاب تبشر بنسب نجاح عالية رغم الظروف الاستثائية التي تخللت قاعات الامتحان للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أضافت أن موعد الاعلان عن نتائج الصف الثالث من المتوقع أن تكون الإسبوع المقبل (يومي السبت أو الأحد) على الأكثر.

بالاسم ورقم الامتحان تحصل على نتيجتك

تقدم هذا العام جميع طلاب المرحلة الإعدادية لامتحانات السادس إعدادي بالدور الأول في عموم المحافظات العراقية، ومع ذلك من المتوقعات الأكيده أن وزارة التربية العراقية ستفرج عن نتائج الصف الثاث متوسط قبل نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي ومن موقعنا -ثقفني- سوف نقوم باستخراج نتائج الطلاب فقط بالاسم ورقم الامتحان عبر الروابط الخاصة بنا.

طريقة الحصول على نتيجتك بخطوات بسيطه

أولاً يجب عليك الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية -جاري تفعيله-.

ثانياً أدخل على قسم نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط بتاريخ 2021.

ثالثاً اكتب اسمك ورقمك الامتحاني بتأني.

رابعاً وأخيراً قم بتحميل ملفات نتيجتك بناءاً على محافظتك.

إعلان هام من وزارة التربية العراقية منذ قليل

هذا وقد أعلنت الوزارة منذ قليل عن نتائج الامتحانات العامة للدور الأول لطلبة الدراسة المتوسطة بالمدارس خارج العراق حيث قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 250 طالباً أما عن عدد الناجحين منهم فكان 170 طالباً. والجدير بالذكر أن عدد المدارس العراقية الموجودة خارج العراق وصل إلى 14 مدرسة وهي موجوده في نيودلهي وباريس ومدرسة الإمام علي في إيران ومدرسة أيسر الخاصة في كييف ومدرسة الرافدين في إيران أيضاً والصين وجورجيا وبوخارست وغيرها.