آلية الحصول على بيانات الدخول فى منصة مدرستي

منصة مدرستي. مع بداية العام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية، وهو عام دراسي استثنائي في المملكة، حيث سيبدأ حضور الطلاب إلى المدارس، ولأول مرة منذ عامان بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي أدت إلى ابتعاد الطلبة والطالبات والمعلمين عن المدارس لمدة عامان بسبب تلك الجائحة، وكان البديل للتعليم الحضوري هو التعليم عن بعد عن طريق استخدام منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى، إلا أن العملية التعليمية لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، فكان لابد من حضور الطلاب إلى مدارسهم، وتكون المنصات التعليمية ومنصة مدرستي رافد أساسي من روافد العملية التعليمية وليست البديل عن التعليم الحضوري في المدارس.

آلية الحصول على بيانات الدخول في منصة مدرستي

مع بدء العام الدراسي الجديد 1443، تزايدت عملية البحث عن منصة مدرستي للتسجيل في تلك المنصة للطلاب الجدد أو اعادة تفعيل الحساب بالنسبة للطلاب القدامى المسجلين من قبل فى المنصة، ولتكون عملية التسجيل في منصة مدرستي صحيحة فإنه لابد من معرفة كيفية الحصول على بيانات الدخول فيها وذلك من خلال إتباع ما جاء في الصورة الآتية:-

1- الدخول على موقع توكلنا.

2- قم بتسجيل حسابك في توكلنا.

3- قم باختيار بيانات منصة مدرستي من القائمة الجانبية للتطبيق.

4- سوف يظهر أمامك اسم حساب الدخول لمنصة مدرستي

5- سوف تظهر لك رسالة على رقم الهاتف الجوال المسجل في موقع توكلنا تتضمن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

وتتطلع وزارة التعليم في المملكة إلى أن تكون العودة الحضورية للدراسة عودة أمنة للطلاب والسادة المعلمين، من خلال اتباع ما جاء في التعليمات المرسلة من قبل وزارة التعليم إلى المناطق التعليمية ومن ثم المدارس، حيث هذه التعليميات تتضمن كيفية التعامل مع ظهور أي حالة من حالات كورونا بين الطلاب، وأيضاً الاجراءات الوقائية التي يجب أن يتم تطبيقها في المدارس من أجل عدم انتشار تلك الجائحة بين الطلاب من خلال تطبيق التدابير الصحية التي أقرتها وزارة الصحة والتي تتضمن 10 ضوابط يجب على المدارس تطبيقها لتكون العودة إلى الدراسة في المدارس عودة أمنة، ولهذا فقد شددت وزارة التعليم على السادة المعلمين واعضاء الهيئة التعليمية ضرورة تطبيق كل ما تم إقراره من قبل وزارة الصحة لتكون العودة إلى المدارس عودة أمنة دون الاصابة بجائحة كورونا.