أسرع طريقة للحصول على الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي لعام 1443 هـ

دعماً من حكومة المملكة العربية السعودية لأولياء الأمور، منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدة نقدية للحقيبة المدرسية بالإضافة إلى مسلتزمات المدرسة كالزي المدرسي وغيره لطلاب التعليم الأساسي بمراحله المتعددة ( إبتدائي ومتوسط وثانوي)، وهو موجه في الأساس للمستفيدين من الضمان الاجتماعي طبقاً للشروط المنظمه.

ميعاد صرف المساعدة النقدية للحقيبة المدرسية وشروط استلامها

حرصت المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الرشيدة على توفير ضروريات الحياة على أولياء أمور الطلبة ذوي الدخل المنخفض لتشجع أبنائهم على مواصلة التعليم بجد واجتهاد، حيث شمل هذا الدعم الطلاب من عمر السادسة وحتى الثامنة عشر، على أن يتم صرفه قبل بداية العام الدراسي للعام 1443 هـ، تبعاً للشروط الآتي ذكرها.

أولاً تصرف للطلاب كما ذكرنا من سن الـ 6 وحتى الـ 18. المستفيدين من الضمان الإجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق بحث يقدمه المستفيد إلى الوكالة يتم عن طريق البحث معرفة التوزيع الجغرافي والحالة الاجتماعية لمقدم البحث. يرفق بالبحث مجموع الدعم السنوي المقدم للمستفيد من الضمان. التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط صرف المساعدة النقدية للحقيبة المدرسيةطريقة التسجيل في منحة الحقيبة المدرسية

ما عليك عزيزي الطالب أو ولي الأمر سوى اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على موقع وزارة التنمية البشرية على شبكة الإنترنت أو (إضغط هنا) إكتب رقم هويتك ومن ثم كلمة المرور أو يمكنك إنشاء حساب جديد على الموقع، حتى يتسنى لك من استخدام خدمات الموقع أو الدخول عن طريق استخدام أبشر. أدخل على حساب الطالب الخاص أو ولي أمره. قم بالضغط على “الحقائب المدرسية”. أدخل رقم جوالك بالإضافة إلى رقم الدعم حتى يتسنى الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بك بطريقة صحيحة.

المزيد من المعلومات عن برنامج الحقيبة المدرسية

قامت الوزراة بدعوة أي من يهمه الأمر أن يتواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بها [email protected]، أو بزيارة مكتب العمل المتواجد بالقرب منك- لمعرفة أقرب مكتب لك (إضغط هنا)، كما نوهت الوزارة إلى أن مواعيد العمل الرسمية تبدأ من يوم الأحد من كل إسبوع في الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية والثلث مساءاً.