خطوات استخراج رخصة بناء فورية بالسعودية وما هي الرسوم المقررة

خطوات استخراج رخصة بناء فورية هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية أو المقيمين بها. حيث يسعى العديد من الأشخاص للحصول علي رخصة بناء سواء كانت بغرض إنشاءات سكنية أو تجارية أو غيرها. وقد تم إتاحة هذا الطلب إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب لأحد مقرات الحكومة السعودية توفيراً للوقت والمجهود. ولم يكن هذه هي الخدمة الوحيدة المقدمة من الحكومة السعودية وخاصة وزارة البلدية والشئون القروية السعودية, فقد تم التحدث في مقال سابق عن إمكانية إصدار رخصة فورية لمزاولة نشاط تجاري. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل خطوات استخراج رخصة بناء وما هي الرسوم المقررة خلال هذا المقال.

خطوات استخراج رخصة بناء فورية بالسعودية

أعلنت وزارة البلدية والشئون القروية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية إصدار رخصة بناء إلكترونياً من خلال الخطوات القليلة التالية:

القيام بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية “النفاذ الموحد“.

قم باختيار الخدمة الخاصة بالرخص الإنشائية.

قم باختيار الحقل الخاص بإصدار رخصة بناء فورية.

القيام بوضع علامة داخل المربع الخاص بإقرار صحة المعلومات.

قم بتحديد أحد الاختيارات إما رخصة تسوير (عمل سور) أو رخصة إنشائية.

قم بالتأكيد علي رقم الجوال الخاص بك.

قم بتحديد نوعية المالك والقائم بتقديم الطلب.

قم باختيار القرار المساحي والذي تريد إصدار رخصة له.

قم بتحديد الأمانة والبلدية.

قم بإدخال رقم وثيقة التأمين الذي قمت بسداده والخاص بالعيوب الخفية.

قم باختيار المكتب الهندي القائم بالتصميم علب أن يكون معتمد.

قم بتحديد المكتب الهندسي القائم بالإشراف.

بعدها يتم اختيار المقاول.

قم بإقرار العزل الحراري لرخصة البناء فقط وليست السور.

قم بإرسال الطلب للمكتب الهندسي الذي تم اختياره مسبقاً.

بعدها سيقوم المكتب الهندسي بإنهاء التصميمات والمخططات المطلوبة الحصول علي الفاتورة.

يتم سداد الرسوم وإصدار الرخصة.

بعدها يمكن القيام بطباعة الرخصة بعد مراجعة كافة البيانات بواسطة الجهات المختصة.

بعدها يتم الإشراف علي البناء بواسطة المكتب الهندسي المشرف.

وقد أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن أن الرسوم المقررة لاستخراج رخصة البناء هي (150) ريال سعودي.