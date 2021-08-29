بالأسماء والتفاصيل.. ميداليات العرب في بارالمبياد طوكيو

حتى الآن، 15 ميدالية هي حصيلة ما حصده العرب في الدورة البارالمبية الحالية طوكيو 2020، والتي تأتي في ظروف صعبة حيث يحاصر وباء كورونا العالم كله والذي أثر بشكل كبير على معظم الفعاليات.

ميداليات العرب في بارالمبياد طوكيو تنوعت بين الذهب والفضة والبرونز، ويرى المحلل الرياضي علي البحيري، أن ما حققته البعثات العربية في الدورة الحالية إنجاز جيد جدا في ظل الظروف التي عيشها العالم والتي أثرت على الاستعدادات بشكل كبير.

وشدد البحيري في حديثه مع موقع دوت الخليج على أن عدد الميداليات العربية مرشح للزيادة كل يوم في ظل استمرار المنافسات حتى 5 سبتمبر المقبل خاصة أن هناك منافسات يتميز فيها اللاعبون العرب لازالت لم تتم بعد في الكرة الطائرة وأيضا باقي منافسات رفع الأثقال.

وحصلت بعثة الأردن حتى الآن على ميداليتين الأولى ذهبية والثانية برونزية، أما الذهبية فقد أحرزها الرباع عمر قرادة في رفع الأثقال لوزن 49 كغم، بعدما تمكن من رفع 173 كغم متفوقا على رباع تايلندي نال الفضية وأخر أذربيجاني نال البرونزية ونخبة من أبطال هذه الوزن من كافة القارات، وهي أول ذهبية أحرزها العرب في تلك الدورة، بينما أحرزت بطلة كرة الطاولة المخضرمة ختام أبو عوض ميدالية البرونزية نالتها بعد خسارتها أمام اللاعبة الصينية بشوط مقابل ثلاثة بواقع 7-11 و11-9 و7-11 و8-11.

وأشار الناقد الرياضي علي البحيري إلى أن حصول العرب على 6 ميداليات في رفع الأثقال منها ذهبية حتى الآن هو أمر جيد خاصة أن أبطال الصين متفوقون جدا في رفع الأثقال بمعظم المنافسات ولذلك تتصدر الصين هذه المنافسات بالذهب بشكل كبير.

وأوضح أنه يتوقع حصول العرب على مزيد ميداليات الذهب وخاصة من جانب البعثة التونسية التي تمتلك لاعبين متفوقين وأيضا من مصر ومن الجزائر.

يذكر أن تونس حصدت بعثتها البارالمبية 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، حيث توجت اللاعبة التونسية روعة التليلي بالميدالية الذهبية في منافسات رمي القلة، بعد احتلالها المركز الأول في المنافسات، محققةً مسافة قدرها 10,55 مترا كرقم قياسي عالمي في منافسات رمي القلة البارالمبي.

والميدالية الفضية لتونس فقد حصل عليها البطل أحمد بن مصلح، في منافسات دفع القلة. وسجل رمية بـ14 متر ونصف. وهي أول مشاركة لبن مصلح (26 سنة) في البارالمبياد.

أما سمية بوسعيد فقد أحرزت لتونس البرونزية في نهائي سباق 1500 متر سيدات فئة T13 سيدات.

وتشارك البعثة التونسية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو ب 25 مشترك، بـ 12 لاعب و13 لاعبة في رياضات، ألعاب القوى وتنس الطاولة والترايثلون.

وقال البحيري إن الاهتمام باللاعبين في الدورة الباراليمبية الحالية أكبر بكثر من ذي قبل ويبدو التنظيم بشكل أفضل رغم قيود كورونا، وهو ما يوفر البيئة الصالحة لتحقيق الإنجازات، حتى في رياضات تبدو صعبة على النساء مثل لاعبة الجود الجزائرية التي أحرزت ذهبية في مصارعة الجود.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الجزائر حصدت 5 ميداليات، حيث حصلت شيرين عبد اللاوي على الميدالية الذهبية في منافسة الجودو وحصلت نسيمة صايفي على الفضية في نهائي رمي القرص (ف 57 سيدات) بينما أحرز وليد فرحاح البرونزية في منافسة رمي الصولجان برمية بلغت 35.34 مترا، وحصل حسين بيتر على برونزية في رفع الأثقال برفع وزن 193 كغم، وتوجت مونيا قاسمي بالبرونزية في منافسات رمي الجولة والصولجان (ف32) حيث حققت 23.29 مترا.

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعثة منتخب بلاده البارالمبية وخاصة المصارعة شيرين عبد اللاوي التي حصدت الذهبية.

ويوضح البحيري أنه برغم تلك الإنجازات الكبيرة للاعبين البارالمبيين العرب، فإن الدول العربية لا تولي الاهتمام اللازم لصناعة البطل البارالمبي وينسحب الأمر كذلك على الأبطال الأولمبيين، حيث تواجه اللاعبين صعوبات كبيرة في بلادهم على مستوى التدريب والتمويل والاهتمام بشكل عام وأيضا على مستوى الهيئات المسئولة عن تلك الرياضات.

ولكن البحيري أشار في الوقت نفسه إلى اللجنة البارالمبية المصرية استعدت بشكل جيد للدورة الحالية المقامة في طوكيو ولذلك فاللاعبين وحتى المصاب منهم بذولوا مجهودات كبيرة واستطاعوا من حصد ميداليات من أول يوم.

من الجدير بالذمر أن بعثة مصر في الدورة البارالمبية الحالية حصدت 5 ميداليات منها 3 ميداليات في منافسات يوم السبت، ليصبح الإجمالي 4 فضية وبرونزية واحدة.

فقد حصل شريف عثمان ومحمود عطية صبري ورحاب رضوان لبعثة مصر على 3 فضيات في رفع الأثقال، أما الميدالية الرابعة فقد أحرزتها فاطمة عمر التي فازت بالميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كغم، حيث حلت في المرتبة الثانية بعدما نجحت في رفع وزن 127 كغم، بينما حصدت الصينية تان يوجياو الميدالية الذهبية.

وهذه هي الميدالية البارالمبية السادسة لفاطمة عمر التي يلقبها المصريون بالأسطورة البارالمبية نظرا لكونها سادس مرة تشارك في البارالمبياد على التوالي وحصدت خلالها 4 ميداليات ذهبية في في دورات سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وميدالية فضية فضية في دورة ريو دي جانيرو 2016 ثم فضية دورة طوكيو 2020 الحالية.

بينما الميدالية الخامسة لمصر فهي برونزية حصدها محمد صبحي، بطل رفع الأثقال، وزن تحت 80 كغم، بعدما رفع صبحي 212 كجم.