تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية schools madrasati sa وزارة التعليم السعودية

فس العام الدراسي الجديد تسجيل الدخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية التعليمية الرسمية للطلاب schools madrasati sa التابعة لوزارة التعليم السعودية. يتساءل الكثير من الطلاب في المملكة الآن عن كيف اسجل في رابط منصة مدرستي التعليمية للدراسة عن بعد. حيث تحتوي منصة مدرستي مايكروسوفت على الكثير من الخدمات والعناصر التعليمية التي تقدمها للطلاب. فمنذ توقف التعليم الوجاهي الحضوري العام الماضي أقرت وزارة التعليم استمرار الدراسة عن بعد عبر المنصة الالكترونية لمدارس المملكة العربية السعودية مدرستي منصتي وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نقدم لمتابعين الكرام في المملكة رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول مع ذكر خطوات التسجيل بالتفصيل علاوة على ذلك سنتعرف على كيفية رفع الطلاب لـ تطبيق مدرستي.

تسجيل الدخول منصة مدرستي

أقرت وزارة التعليم السعودي استمرار التعليم عن بعد في الموسم الدراسي الجديد 2021-2022 عبر منصة مدرستي التعليمية. مما جعل العديد من الطلاب يتساءلون عن كيفية الدخول للحساب الشخصي الخاص بهم على منصة مدرستي التي تعتبر من اهم المنصات التي تقدمها وزارة التعليم السعودية للطلاب و المعلمين وكذلك أولياء الأمور. وتسجيل الدخول على منصة مدرستي الصفحة الرئيسية تعتبر الخطوة الاولى التي يمكن من خلالها الاستفادة من جميع الخدمات والأدوات المتاحة وللتسجيل الدخول على المنصة التعليمية مدرستي عبر حساب مايكروسوفت المدرسي نتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي الرسمية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

النقر على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

ثم إدخال بريدك الإلكتروني والنقر على عبارة التالي

تدوين كلمة المرور.

الدخول و الانتقال مباشرة للصفحة الرئيسية للاستفادة من لخدمات منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

من اجل العملية التعليمية للتعليم عن بعد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط منصة منصة مدرستي التعليمية دخول الكادر التعليمي والطلاب. وهذا بعد تعطل الدراسة بسبب أزمة وباء كرونا. حيث يتم دخول الطالب على منصة مدرستي الصفحة الرئيسية عبر استخدام حساب ما مايكروسوفت من خلال اتباع كافة الخطوات التي ذكرناها أعلى المقال.

منصة مدرستي تسجيل جديد

سنتعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية. حيث أعلنت وزارة التعلبم السعودية يوم الأحد الموافق لـ 22 أغسطس 2021 على انطلاق عملية تسجيل الطلاب الجدد بشكل الكتروني عبر رابط منصة مدرستي 1443 وسنوضح لكم الطريقة الصحيحة لتسجيل طالب جديد على منصة مدرستي الرسمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة العودة إلى المدارس

النقر على عبارة تسجيل جديد كما هو موضح في الصورة.

تدوين رقم بطاقة الهوية أو إقامة الطالب في المكان المخصص له كما هو موضح في الصورة ادناه

كتابة رقم الهاتف ثم النقر على عبارة أنا لست برنامج روبوت

الضغط على مربع التحقق الموضح في الصورة وعدها يجب على الطالب إدخال الرمز المطلوب كما في الصورة في الأسفل.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو التالي والذي يوجد فيه شرح مفصل لطريقة التسجيل في منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية madrasati

تعد منصة مدرستي من احدث النماذج السعودية الرائجة في مجال التعليم والتي تدخل ظمن برنامج رؤية المملكة 2030 حيث تعتبر المنصة التعليمية مدرستي من افضل سبعة منصات عالمية للتعليم الالكتروني حسب منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني OLC. حيث يستطيع كل طالب او كادر تعليمي مسجل الكترونيا الاستفادة من جميع الخدمات والمواد و العناصر التّعليميّة الموجودة في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية ومن ضمنها: التقارير، توبيب الإحصائيات، التقويم الدراسي، القائمة الرئيسية. كما يجب على الطالب القيام عبر المنصة بحل الواجبات، تقديم الاختبارات، حضور الحصص. ويتم ذلك كله من خلال تحقيق الخطة الاولى وهي تسجيل الدخول منصة مدرستي.