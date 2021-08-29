في سبيل العودة لليونايتد.. رونالدو ضحى بهذا المبلغ من راتبه

بعد إعلان مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، توصله إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل مالية تتعلق براتب "الدون".
وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن كريستيانو رونالدو، وافق على تخفيض أجره بمقدار 6 ملايين جنيه إسترليني للانضمام إلى مانشستر يونايتد.
ورغم هذا التخفيض، إلا أن النجم البرتغالي سيكون اللاعب الأعلى أجرا في "الشياطين الحمر"، حيث يحصل على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
وطلب وكيل رونالدو خورخي مينديز، من مانشستر يونايتد دفع 20 مليون إسترليني سنويا، لصالح "صاروخ ماديرا" البالغ من العمر 36 عاما.
وكان رونالدو قد دخل فترة الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده مع يوفنتوس، حيث تشير تقارير إلى أنه كان يتقاضى 500 ألف إسترليني أسبوعيا، أي ما يعادل 26 مليون إسترليني سنويا.
وسيظل راتب رونالدو مع اليونايتد رغم تخفيضه، أفضل رواتب "للشياطين الحمر"، إذ سيظل متقدما على الحارس ديفيد دي خيا، الذي يكسب 375 ألف إسترليني أسبوعيا وفقا لموقع "سبوتراك"، المتخصص بكشف تفاصيل عقود وأجور لاعبي كرة القدم.
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