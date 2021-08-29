بينيت يتعهد لبايدن: لن ننتقد الاتفاق النووى الإيرانى علنا

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، بعدم انتقاد الاتفاق النووى الإيرانى علنًا، حسبما أفاد به مصدران أمريكيان مطلعان.





وحسبما ذكر موقع "أكسيوس"، قال المصدران، إن "بينيت كرر هذه الرسالة خلال لقائيه مع وزير الخارجية أنتونى بلينكن ومستشار الأمن القومى جيك سوليفان، الأربعاء الماضى"، وهى تصريحات تأتى بعد سنوات من معارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى، والذى انسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى 2018.

وأضافا، أن بينيت قال إنه يعتقد أن الحوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيحقق نتائج أفضل، فيما أبلغه بايدن، أمس الجمعة، بأن الدبلوماسية هى خياره الأول فى التعامل مع إيران، لكنه يعتزم النظر فى خيارات أخرى حال فشل مساعيه لإحياء الاتفاق النووى.

وجاءت تصريحات بايدن لدى اجتماعه المباشر الأول مع بينيت منذ توليه رئاسة وزراء إسرائيل فى يونيو الماضى، حيث قال بينيت إنه أتى حاملاً استراتيجيته الخاصة لإحباط طموحات إيران النووية، والتى سوف يناقشها على انفراد مع بايدن.