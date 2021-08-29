رئيس وزراء إسرائيل: سنعمل فى غزة وفق مصالحنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، قال بينيت إن تركيزهم كان وسيبقى على حركة حماس. وتأتى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى فى أعقاب زيارة أجراها إلى الولايات المتحدة لمناقشة ملف الاتفاق النووى الإيرانى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.

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