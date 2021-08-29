أعرف رابط منصة مدرستي النسخة الجديدة 1443 وطريقة الدخول عليها مع بداية العام الدراسي الجديد

رابط منصة مدرستي 1443، هو أهم موضوعات البحث اليوم من قبل ملايين الطلاب في جميع أرجاء المملكة، مع بداية أنطلاق العام الدراسي الجديد 1443، الذي استعدت له وزارة التعليم من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل على منسوبي الوزارة عملهم، وتحفظهم من الإصابة من وباء كوفيد 19، والتعليم عن بعد من خلال المنصة الأهم في المملكة وصاحبة الترتيب السابع عالمياً من حيث التفاعل معها، ومن أهم وسائل الحفاظ على صحة الطلاب خاصة طلاب الروضات والمرحلة الابتدائية، التي يقل أعمارهم عن 12 عام وهي النسبة الأقل تحصيناً بين جميع الفئات العمرية الأخرى بداية من المتوسطة حتى الجامعة، ومن خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم تفاصيل الدخول على المنصة، والاستفادة من جميع خدماتها التعليمية فتابعونا.

رابط منصة مدرستي النسخة الجديد 1443

مع أنتهاء العام الدراسي الماضي أعلن الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي، أن عام 1443 سوف يشهد أطلاق نسخة جديدة من المنصة والعمل على تحديثها، بعد أن حققت أرقام غير مسبوقة من التفاعل حيث تم إجراء أكثر من 500 مليون أختبار عبر المنصة في العام الماضي، وأصبحت من أهم أدوات التعليم في المملكة وتحدث التفاعل المطلوب بين الطالب ومعلمة، وتتيح النقاش بينهم والتواصل على مدار اليوم.

طريقة تسجيل حساب جديد والدخول إلي منصة مدرستي

مع بداية العام الذي أنطلق اليوم أصبح البحث عن طريقة دخول المنصة، هو الشغل الشاغل لأولياء أمور الطلاب في مرحلتي الروضة والابتدائي، للاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة والحصول على المادة الدراسية عبر المنصة، وعن طريقة الدخول تابع الخطوات التالية.

الدخول على رابط schools.madrasati.sa.

الضغط على أيقونة العودة إلي المدارس من الصفحة الرئيسية.

الضغط على تسجيل جديد.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المنصة ثم أضغط “تحقق”.

أنتظر رسالة نصية على جوالك بها رمز التحقق من البيانات التي سجلتها.

قم بوضع الكود في الخانة المخصصة له ثم أضغط تحقق مرة أخرى.

قم بتأكيد الدخول عبر المنصة للاستفادة من جميع خدماتها.

فيديو يوضح طريقة تسجيل طالب جديد 1443 عبر منصة مدرستي

شرح طريقة دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

وزارة التعليم السعودية

من أنشط الوزارة في الحكومة السعودية فهي المسئولة عن تعليم أكثر من 5 مليون طالب في المملكة، بجميع مراحل التعليم وتسعى الوزارة من خلال رؤية المملكة الاستراتيجية 2030، في التطور والنهوض بالمملكة ووضعها في المكان اللائق بها بين الدول، من حيث جودة التعليم وتسير في هذا الاتجاه بخطوات ثابته.