بايدن يحذر من هجوم جديد على كابول خلال الساعات القادمة

جدة - نرمين السيد - توقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقوع هجوم آخر على مطار العاصمة الأفغانية كابول خلال الـ24 إلى 36 ساعة القادمة، بعد الهجوم الذى وقع يوم الخميس الماضى، ولقى فيه 13 جنديًا أمريكيًا مصرعهم.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال الرئيس الأمريكى فى بيان له: "الوضع على الأرض لا يزال خطيراً للغاية، والتهديد بشن هجمات إرهابية فى المطار لا يزال مرتفعا. وأبلغنى قادتنا أنه من المرجح بشدة وقوع هجوم آخر خلال الـ 24 إلى 36 ساعة القادمة".

وأشار بايدن فى بيانه إلى أنه طلب من كبار المسؤولين العسكريين فى أفغانستان اتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية" لحماية الجنود، تزامنا مع مواصلة مهمتهم لإجلاء المواطنين الأمريكيين ومعاونيهم الأفغان قبل الانسحاب النهائى من الأراضى الأفغانية المقرر له فى 31 أغسطس الجارى.

وبحسب الوكالة، جاءت تصريحات بايدن بعد اجتماعه بفريق الأمن القومى الأمريكى المكون من جنرالات وأعضاء فى حكومته.

كما تعهد بايدن بأن الولايات المتحدة ستواصل مهمة الإجلاء رغم الوضع "الغادر" فى أفغانستان، لافتًا إلى أنه أوفى بوعده، وتعهد بأن الهجوم الذى شنته قواته مؤخرا "لن يكون الأخير".

وأكد الرئيس الأمريكى: "سنواصل ملاحقة أى شخص متورط فى هذا الهجوم الشنيع، وسنجعلهم يدفعون الثمن، وسنرد دوماً كلما حاول أحد إيذاء الولايات المتحدة أو مهاجمة قواتنا. وهذا شىء لا ينبغى أن يكون موضع شك".