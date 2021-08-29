بايدن يحذر من هجوم جديد على كابول خلال الساعات القادمة

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال الرئيس الأمريكى فى بيان له: "الوضع على الأرض لا يزال خطيراً للغاية، والتهديد بشن هجمات إرهابية فى المطار لا يزال مرتفعا. وأبلغنى قادتنا أنه من المرجح بشدة وقوع هجوم آخر خلال الـ 24 إلى 36 ساعة القادمة".
وأشار بايدن فى بيانه إلى أنه طلب من كبار المسؤولين العسكريين فى أفغانستان اتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية" لحماية الجنود، تزامنا مع مواصلة مهمتهم لإجلاء المواطنين الأمريكيين ومعاونيهم الأفغان قبل الانسحاب النهائى من الأراضى الأفغانية المقرر له فى 31 أغسطس الجارى.
وبحسب الوكالة، جاءت تصريحات بايدن بعد اجتماعه بفريق الأمن القومى الأمريكى المكون من جنرالات وأعضاء فى حكومته.
كما تعهد بايدن بأن الولايات المتحدة ستواصل مهمة الإجلاء رغم الوضع "الغادر" فى أفغانستان، لافتًا إلى أنه أوفى بوعده، وتعهد بأن الهجوم الذى شنته قواته مؤخرا "لن يكون الأخير".
وأكد الرئيس الأمريكى: "سنواصل ملاحقة أى شخص متورط فى هذا الهجوم الشنيع، وسنجعلهم يدفعون الثمن، وسنرد دوماً كلما حاول أحد إيذاء الولايات المتحدة أو مهاجمة قواتنا. وهذا شىء لا ينبغى أن يكون موضع شك".
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