روسيا: دول معاهدة الأمن الجماعى اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن كابول

جدة - نرمين السيد - وقال كابولوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن حلفاؤنا فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى يراقبون الوضع المقلق فى أفغانستان، مؤكدا أن الوضع أصبح دافعا لتكثيف التعاون العسكرى، والذى تم التعبير عنه فى إجراء سلسلة كاملة من المناورات والتدريبات العسكرية الكبيرة، على طول الحدود مع أفغانستان.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قال ـ فى وقت سابق اليوم ـ إن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى، على خلفية التهديد من أفغانستان كانت صحيحة.