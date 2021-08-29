حاكم ولاية لويزيانا يحذر من إعصار إيدا المخيف في أمريكا

حذر حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، من أن إعصار إيدا سيكون أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ عام 1850، ودعا عمدة مدينة نيو أورلينز الأمريكية السكان إلى إخلاء الأحياء غير المحمية، فيما يتوجه إعصار إيدا نحو ساحل ولاية لويزيانا، جنوبي الولايات المتحدة.

ووفقا لـ بي بي سي، قال عمدة المدينة، لاتويا كانتريل، في مؤتمر صحفي "حان الوقت الآن"، داعياً أولئك الذين يعيشون خارج نظام سدود المدينة إلى الفرار.

ويقول المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المرجح أن يكون إيدا شديد الخطورة بحلول اليوم الأحد، وجلب الإعصار بالفعل أمطارا غزيرة ورياحا شديدة إلى غربي كوبا.

ولا يزال تأثير تغير المناخ على تواتر العواصف غير واضح، لكن من المعروف أن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر يسخن الهواء أعلاه، ويوفر المزيد من الطاقة لدفع الأعاصير والعواصف. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تكون أكثر قوة مع هطول أمطار غزيرة

ومن المفارقة أن يوم الأحد يصادف الذكرى السنوية السادسة عشرة لإعصار كاترينا، الذي دمر مدينة نيو أورلينز في عام 2005 بعد أن وصل اليابسة ودرجة شدته من الفئة الثالثة. وتسبب إعصار كاترينا في فيضانات غمرت 80 في المئة من المدينة وأدى إلى مقتل أكثر من 1800 شخص.

ومن المتوقع أيضا أن تضرب عواصف خطيرة كلا من كوبا والولايات المتحدة. ويحذر خبراء من أنه إذا هبت تلك العواصف بالتزامن مع ارتفاع المد، فقد تتدفق مياه البحر فوق نظام السدود في نيو أورلينز وتصل إلى داخل المدينة.

والسدود عبارة عن نظام من جدران لصد الفيضانات، تم بناؤها لحماية نيو أورلينز المنخفضة، وتم تعزيزها بعد الدمار الذي حدث عام 2005.

وقالت هيئة الطقس الوطنية إن المياه الدافئة في خليج المكسيك تزيد من حدة العاصفة السريعة، مضيفة أن الفيضانات قد تؤثر أيضا على ولايتي ميسيسيبي وألاباما المجاورتين.

وجاء في نشرة المركز الوطني للأعاصير: "من المتوقع أن يكون هناك زيادة معتدلة قد تصل إلى سريعة في قوة إعصار إيدا، عندما يتحرك فوق جنوب شرق ووسط خليج المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع (الأحد)، ومن المتوقع أن يكون الإعصار كبيرًا عندما يقترب من الساحل الشمالي للخليج".

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا، بيل ادوا ردز، حالة الطوارئ ودعا أي شخص على طول ساحل الولاية إلى الاحتماء في مكانه ابتداء من مساء السبت.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الناجمة عن إعصار إيدا.

وقال بيان البيت الأبيض:"أعلن الرئيس بايدن اليوم وجود حالة طوارئ في ولاية ميسيسيبي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والقبلية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار إيدا الذي بدأ في 28 أغسطس 2021 ، ولا يزال مستمراً".

وأضاف البيت الأبيض في بيانه:"يخول إجراء الرئيس وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين ، وتقديم المساعدة المناسبة المطلوبة"

وتابع:"تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تفادي خطر وقوع كارثة في مقاطعات آدامز وآمايت وكوفينجتون وفورست وفرانكلين وجورج وجرين وهانكوك وهاريسون وجاكسون وجيفرسون وجيفرسون ديفيس وجونز ولامار ولورانس ولينكولن وماريون وبيرل ريفر وبيري وبايك وستون والثال وواين وويلكينسون وفرقة ميسيسيبي من هنود تشوكتو".

وواصل البيان:"على وجه التحديد، فإن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير، وفقًا لتقديرها، المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ. سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة بنسبة 75 في المائة من التمويل الفيدرالي".

وأكمل البيت الأبيض في بيانه:"عين دين كريسويل، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) التابعة وزارة الأمن الداخلي، توماس جيه ماكول كمسؤول التنسيق الفيدرالي لعمليات الإصلاح الفيدرالية في المناطق المتضررة".

وكان بايدن أعلن في وقت سابق، أنه تحدث مع حكام الولايات في منطقة خليج المكسيك ونسق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي بعد إعصار إيدا.

وأشار بايدن لموظفي الوكالة الاتحادية لإدارة حالات الطوارئ إلى أن "إيدا يتحول إلى عاصفة خطيرة جدا جدا".

ويقترب إعصاران قويان في المحيطين الهادئ والأطلسي من سواحل الولايات المتحدة، ما أسفر عن إطلاق استعدادات واسعة النطاق في عدد من الولايات الجنوبية للبلاد.

وفي المحيط الهادي، أكد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي (NHC) يوم السبت أن إعصار "نورا" الذي يقع الآن على بعد نحو 230 ميلا (370 كلم) جنوبي غربي سواحل المكسيك يزداد قوة وتحول من فئة عاصفة استوائية إلى إعصار (أي فئة أخطر).

بالتزامن مع ذلك، تستعد المناطق الجنوبية للولايات المتحدة لوصول إعصار "إيدا" الذي يقترب من سواحل البلاد في جنوب شرقي خليج المكسيك.

ومن المتوقع أن يتحول "إيدا" الذي تصل سرعة رياحه حاليا نحو 130 كلم في ساعة حسب NHC، إلى عاصفة شديدة الخطورة من الفئة الرابعة لدى بلوغه سواحل أمريكا أواخر الأسبوع الجاري، ما دفع سلطات ولاية لويزيانا إلى إعلان حالة الطوارئ.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن "إيدا" الذي من المتوقع أن ترافقه أمطار غزيرة وفيضانات عارمة قد يلحق أضرارا واسعة بلويزيانا وولاية ميسيسيبي المجاورة.