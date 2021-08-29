رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati 1443 كيفية تسجيل طالب في منصة روضتي

نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati 1443 للطالب وولي الأمر والكادر التعليمي عبر منصة العودة للمدارس الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم عام، حيث يبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي عن كيفية تسجيل حساب جديد منصة مدرستي التعليمية 1443 للحصول على بيانات الدخول إلى منصتي مدرستي للتعليم عن بُعد، وذلك مع اقتراب حلول موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد، لذلك قمنا بتوفير كيفية تسجيل منصة مدرستي حساب جديد لأولياء الأمور من خلال موقع ثقفني، حيث يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في منصة مدرستي تسجيل الدخول عبر المنصة التعلمية التابعة لوزارة التعليم عام منصة العودة للمدارس الإلكترونية، كما يمكنكم التعرف على طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية، إلى جانب إمكانية الحصول على رقم منصة مدرستي الدعم الفني للاستفسارات.

ما هي منصة مدرستي التعليمية؟

بدايةً نود التعريف بمنصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر نظام إدارة تعلم إلكتروني أو التعليم عن بُعد، وتحتوي على العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي يحتاج إليها كافة منسوبي العملية التعليمية سواء الطالب أو المعلم، فهي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتعمل على الإسهام في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات.

ويتم من خلال المنصة منصة مدرستي التعليمية تقديم فصولاً افتراضيةً، فهي أداة يتم من خلالها تقديم دروساً افتراضية آمنة عن طريق الإنترنت من خلال برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز الذي يتفاعل من خلاله المعلم مع الطلاب عن طريق المناقشة والإجابة على استفساراتهم، وإسناد الواجبات المدرسية إليهم، إلى جانب الأنشطة الإلكترونية، وتوفر المنصة ما يزيد عن 45 ألف مصدراً تعليمياً متنوعاً يناسب كافة الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية.

رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati 1443

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية منصة مدرستي التعليمية لتقديم الدروس التعليمية عن بعد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقد كانت الخيار البديل الأمثل للدراسة الحضورية بالمدارس، حيث حققت المنصة منصة مدرستي نجاحاً كبيراً خلال العام الدراسي الماضي، وتضم المنصة كافة الأدوات التعليمية الإلكترونية التي يحتاج إليها كافة منسوبي العملية التعليمية سواء الطلاب أو الكادر التعليمي.

وقد أسهمت منصة مدرستي في دعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف لدى الطلاب والطالبات لكي تتماشى مع متطلبات الحاضر والمستقبل على المستوى الرقمي أو الإلكتروني، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي لتسجيل حساباً جديداً لطالب أو طالبة أو ولي أمر الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa).

كيف أسوي حساب في منصة مدرستي 1443؟

تتيح منصة مدرستي للتعليم عن بعد إمكانية تسجيل حساباً جديداً لولي الأمر أو الطالب بمراحل التعليم العام من خلال الدخول أولاً على منصة مدرستي العودة للمدارس لتسجيل الطلاب المستجدين في منصة مدرستي التعليمية، ومن يرغب في التعرف على خطوات تسجيل منصة مدرستي حساب جديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati 1443 الرسمي المرفق بالمقال.

الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس.

في أعلى الصفحة بالقائمة الرئيسية، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

تعبئة البيانات الأساسية وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال، ثم النقر على “تحقق”.

سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تحتوي على كود التحقق من البيانات الأساسية.

قم بتعبئة الكود ثم أنقر على “تحقق”.

تأكيد الحساب، سوف تظهر رسالة تفيد بإمكانية التمتع بمنصة مدرستي ومنتجات مايكروسوفت إلى جانب أدوات الفصل الدراسي الإضافية، كما جد معلومات الدخول إلى منصة مدرستي (اسم المستخدم – كلمة المرور)، قم بالاحتفاظ بهذه البيانات من أجل تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1443، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

آلية استرجاع حساب منصة مدرستي التعليمية

تتيح منصة مدرستي للتعليم عن بعد إمكانية استرجاع حساب الطالب أو الطالبة أو المعلم والمعلمة عن طريق تطبيق توكلنا، فمن يرغب في التعرف على آلية استرجاع حساب منصة مدرستي يمكنه ذلك من خلال التالي:

الدخول إلى تطبيق توكلنا. النقر على أيقونة الخدمات. الدخول على أيقونة خدمات التعليم ثم النقر على بيانات منصة مدرستي 1443. سيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد وللتابعين.

كما يمكن استرجاع كلمة المرور بالتحديد على الاسم وسوف يتم إرسال كلمة السر على رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا، ومن يرغب في دخول منصة مدرستي لتسجيل حساب جديد والتعرف على إجابة التساؤل الرائج الآن وهو كيف أسوي حساب في منصة مدرستي 1443؟ يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati وتطبيق الخطوات الموضحة بالمقال، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي من خلال الفيديو التالي:

إرشادات تسجيل دخول منصة مدرستي أو روضتي 1443

هناك بعض الإرشادات الخاصة بالدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 1443هـ التي يجب التعرف عليها، ففي حال كنت مستخدماً جديداً في الأول الابتدائي أو الروضة أو التمهيدي، فيمكنك استخدام كلمة السر المتوفرة في تطبيق توكلنا، وفي حال كنت مستخدماً سابقاً فيمكنك الدخول إلى الحساب الخاص بك بتعبئة كلمة المرور المستخدمة لديك في الوقت الحالي.

ولن تستطيع تسجيل دخول منصة مدرستي أو دخول منصة روضتي بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من جانب المستخدم، وفي حال فقدان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها عن طريق مدرستي مايكروسوفت، وحال مواجهة أي صعوبة عند استعادة كلمة المرور، فيجب التواصل مع الدعم الفني من خلال الصفحة المخصصة لذلك.

وعند فقدان كلمة المرور وكان رقم الهاتف الجوال غير مسجلاً، فيمكنك مراجعة مدير المدرسة من أجل إعادة تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في التعرف على طريقة تسجيل حساب طالب جديد في المنصة منصة مدرستي التعليمية أو في منصة روضتي التعليمية، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati والإطلاع على خطوات التسجيل الموضحة بالمقال.

الدراسة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عبر منصة مدرستي 1443

أوضحت وزارة التعليم النموذج التشغيلي لاستئناف الدراسة عن بعد للعام الدراسي الجديد 1443 عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية وعبر منصة روضتي لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1443هـ، حيث يتكون النموذج من التالي:

حضور كافة الطلاب عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي في الفترة المسائية من الساعة (3:30 حتى 7:00م). الحضور لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية ومنصة روضتي حتى تاريخ 24 ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2021 أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة (70%). رفع التكليفات اليومية والأسبوعية على منصة مدرستي السعودية من جانب المعلم أو المعلمة. حضور المعلم أو المعلمة يوماً في الأسبوع للمدرسة من أجل متابعة الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول المنصة منصة مدرستي 1443، وتقوم اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم بتحديد آليات الحضور للمعلم أو المعلمة. الحضور للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي أو أولياء الأمور يوماً في الأسبوع إلى المدرسة للحصول على التكليفات ومتابعة التقدم الدراسي. رفع حضور الطلاب ودرجاتهم على منصة مدرستي التعليمية، وعبر نظام نور يومياً.

منصة مدرستي النموذج التشغيلي ثانوي ومتوسط

أوضحت وزارة التعليم النموذج التشغيلي الخاص باستئناف الدراسة الحضورية للمتوسطة والثانوية حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021م أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70%، ويتكون النموذج التشغيلي من التالي:

حضور الطلاب المحصنين جرعتين يومياً إلى المدرسة، مع اختيار السيناريو المناسب حسب المرحلة الدراسية وكثافة الطلاب داخل الفصول. الحضور للمعلمين والمعلمات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون في مدارسهم. يتم إنشاء الجدول المدرسي من جانب القائد على منصة مدرستي وفي نظام نور، ويجب أن يكون مطابقاً للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلمين والمعلمات. يتم رفع التكليفات اليومية والمهمات الأدائية من جانب المعلم أو المعلمة على منصة مدرستي التعليمية. القيام برفع حضور الطلاب ودرجاتهم على منصة مدرستي وعبر نظام نور المركزي يومياً. يقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من شاشة قنوات عين التعليمية والتقويمات المناسبة للدرس والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على المنصة منصة مدرستي، بالإضافة إلى التكليفات المطلوبة من الطلاب، وتكون ضمن المهام اليومية للمعلم في التحضير اليومي للدرس.

متطلبات الحضور عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443

تم إيضاح متطلبات الحضور لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال 1443هـ وهي جاهزية المدارس من حيث الصيانة وتوفير المواد والأدوات الخاصة بالتعقيم، وجاهزية منصة روضتي وتوفير الأدوات التعليمية الإلكترونية المناسبة لمرحلة رياض الأطفال.

وتجهيز المنصة منصة مدرستي التعليمية وتوفير أدوات التعليم المناسبة لكل مرحلة من المراحل، إلى جانب قياس التحصيل الدراسي بصورة دورية للمرحلة الابتدائية، ويمكنكم الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية لتسجيل حساب جديد في المنصة من خلال اتباع رابط رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati الرسمي المرفق.

منصة روضتي التعليمية

تم إضافة أيقونة روضتي ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من قبل وزارة التعليم عام اليوم، ويتم الدخول إلى منصة روضتي عن طريق الدخول أولاً إلى منصة مدرستي التعليمية، ثم تعبئة حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى “روضتي” يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق بالمقال.

أما عن آلية تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية فتتم من خلال تطبيق توكلنا، حيث يتم الحصول على بيانات الحسابات الخاصة بدخول منصة مدرستي عن طريق الدخول إلى تطبيق توكلنا لكافة المستفيدين من نظام نور التعليمي، حيث تظهر أمام أولياء الأمور قائمة تحتوي على أسماء الطلاب، يتم النقر على على الأيقونة بجانب اسم المستخدم، وسيتم إرسال كلمة السر لدخول الحساب على رقم الجوال المسجل في توكلنا والمرتبط بحساب أبشر.

رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati

تتضمن الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات التعليمية، حيث يمكنكم الدخول إلى منصة روضتي من خلال النقر على أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، كما يمكن للطلاب والكادر التعليمي الدخول بحساب مايكروسوفت أيضاً من خلال النقر على الأيقونة المخصصة، أما بالنسبة لولي الأمر والإداريين، فيمكنهم تسجيل الدخول علن طريق تعبئة بيانات نظام نور المركزي.

وقد أوضحت وزارة التعليم آلية استخدام الطلاب للهواتف الذكية من أجل دخول المدارس للعام الدراسي 1443، وذلك بالتزامن مع بداية أول أيام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث اشترطت التأكد من الوضع الصحي من حيث الإصابة بفيروس كورونا من عدمه لدخول المدارس، وذلك من خلال تطبيق توكلنا، والسماح للطلاب والطالبات بإدخال الجوالات للمدارس.

وأكدت على كافة أولياء الأمور والطلاب باستخدام الجوالات فقط لغرض الدخول إلى المدرسة، وعدم استخدامها داخل الفصول بصورة خاطئة تعرضهم للمساءلة القانونية، وتقوم المدارس بتنفيذ برنامج توعية المجتمع المدرسي والتعليمي بتعليمات وتنظيمات الاستخدام الأمثل للتقنية والسلوك الرقمي للوقاية من الاستخدام الخاطئ، وتجنباً لوصول بعض الممارسات للجرائم المعلوماتية، ومن خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati يمكنكم دخول الصفحة الرئيسية للمنصة الآن.