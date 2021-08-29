مواعيد القطارات من القاهرة وجه بحري ووجه قبلي ذهاب وعودة (قطارات مصر)

تتوفر في مصر عدة خطوط لجميع أنواع القطارات المصرية، منها المطور المكيف، ومنها المميز، لتناسب جميع فئات المجتمع، حيث أن الشركة المصرية للنقل قد وفرت مؤخراً العديد من القطارات الحديثة للمسافرين من وإلى جميع محافظات مصر، وسوف نوفيكم في هذه المقالة تفاصيل أسعار ومواعيد القطارات جميع خطوط قطارات الوجه البحري والقبلي، بجميع أوقاتها. مواعيد قطارات الوجه القبلي 2021 مواعيد قطارات الوجه القبلي 2021 إليكم مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة: قطار 81 مميز من 4:30 فجراً. القطار المكيف 2011 من 5:15 صباحاً. قطار 981 VIP من 5:30 صباحاً. قطار مكيف 983 من 7:30 صباحاً. قطار روسي 163 يتحرك من 12:30 ظهراً. قطار روسي 1013 يتحرك من 1:50 ظهراً. قطار مكيف 2013 يتحرك من 2:30 ظهراً. قطار2017 VIP يتحرك من 3:15 عصراً. قطار 2015 VIP يتحرك من 4:00 عصراً. مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان 2021 قطار 920 VIP موعد قيامه الثامنة صباحاً.

قطار 80 روسي موعد قيامه الثامنة والنصف صباحاً.

قطار 1004 روسي موعد قيامه 9:30 صباحاً.

قطار 2010 مكيف موعد قيامه 10 صباحاً.

قطار 982 مكيف موعد قيامه 12 ظهراً.

قطار 164 الروسي موعد قيامه 3:30 عصراً.

قطار 2006 VIP الروسي موعد قيامه 5:15 مساءاً.

قطار 188 الروسي موعد قيامه 6:00 مساءاً.

قطار 1014 الروسي موعد قيامه 6:50 مساءاً.

القطار المكيف 988 موعد قيامه السابعة مساءاً.

القطار المكيف 88 موعد قيامه 8:00 مساءاً.

القطار الروسي 1012 موعد قيامه 8:20 مساءاً.

قطار 2004 VIP موعد قيامه التاسعة مساءاً. مواعيد قيام قطارات الوجه البحري 2021 مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان 2021مواعيد قيام قطارات الوجه البحري 2021 إليكم مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية: قطار 119 (مميز-مكيف) موعد قيامه 5:00 صباحاً.

قطار 903 موعد قيامه 6:00 صباحاً.

قطار VIP 905 المباشر، موعد قيامه 8:00 (لا يقف في محطات).

قطار 901، موعد قيامه في الثامنة والربع صباحاً.

قطار 1109 مكيف ومميز من الفيوم إلى الاسكندرية، موعد قيامه في 8:35 صباحاً.

القطار 913 من القاهرة إلى الاسكندرية، موعد قيامه من 12:30 مساءاً.

قطار 917 من القاهرة إلى الاسكندرية مباشر VIP، موعد قيامه 14:00 ظهراً.

قطار 919، موعد قيامه 14:15 ظهراً.

قطار 2001 VIP، موعد قيامه في الثالثة عصراً.

قطار 915، موعد قيامه 15:20 عصراً.

قطار 923، موعد قيامه 16:00 عصراً.

قطار 925، موعد قيامه 17:15 عصراً.

قطار 921 VIP، موعد قيامه 18:00 مساءاً.

قطار 927 VIP، موعد قيامه 19:00 مساءاً.

قطار 931، موعد قيامه في تمام الساعه 20:15 مساءاً.

قطار 935 من الأقصر للاسكندرية من الساعة 22:30 مساءاً. الوسوم

تتوفر في مصر عدة خطوط لجميع أنواع القطارات المصرية، منها المطور المكيف، ومنها المميز، لتناسب جميع فئات المجتمع، حيث أن الشركة المصرية للنقل قد وفرت مؤخراً العديد من القطارات الحديثة للمسافرين من وإلى جميع محافظات مصر، وسوف نوفيكم في هذه المقالة تفاصيل أسعار ومواعيد القطارات جميع خطوط قطارات الوجه البحري والقبلي، بجميع أوقاتها. مواعيد قطارات الوجه القبلي 2021 مواعيد قطارات الوجه القبلي 2021 إليكم مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة: قطار 81 مميز من 4:30 فجراً. القطار المكيف 2011 من 5:15 صباحاً. قطار 981 VIP من 5:30 صباحاً. قطار مكيف 983 من 7:30 صباحاً. قطار روسي 163 يتحرك من 12:30 ظهراً. قطار روسي 1013 يتحرك من 1:50 ظهراً. قطار مكيف 2013 يتحرك من 2:30 ظهراً. قطار2017 VIP يتحرك من 3:15 عصراً. قطار 2015 VIP يتحرك من 4:00 عصراً. مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان 2021 قطار 920 VIP موعد قيامه الثامنة صباحاً.

قطار 80 روسي موعد قيامه الثامنة والنصف صباحاً.

قطار 1004 روسي موعد قيامه 9:30 صباحاً.

قطار 2010 مكيف موعد قيامه 10 صباحاً.

قطار 982 مكيف موعد قيامه 12 ظهراً.

قطار 164 الروسي موعد قيامه 3:30 عصراً.

قطار 2006 VIP الروسي موعد قيامه 5:15 مساءاً.

قطار 188 الروسي موعد قيامه 6:00 مساءاً.

قطار 1014 الروسي موعد قيامه 6:50 مساءاً.

القطار المكيف 988 موعد قيامه السابعة مساءاً.

القطار المكيف 88 موعد قيامه 8:00 مساءاً.

القطار الروسي 1012 موعد قيامه 8:20 مساءاً.

قطار 2004 VIP موعد قيامه التاسعة مساءاً. مواعيد قيام قطارات الوجه البحري 2021 مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان 2021مواعيد قيام قطارات الوجه البحري 2021 إليكم مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية: قطار 119 (مميز-مكيف) موعد قيامه 5:00 صباحاً.

قطار 903 موعد قيامه 6:00 صباحاً.

قطار VIP 905 المباشر، موعد قيامه 8:00 (لا يقف في محطات).

قطار 901، موعد قيامه في الثامنة والربع صباحاً.

قطار 1109 مكيف ومميز من الفيوم إلى الاسكندرية، موعد قيامه في 8:35 صباحاً.

القطار 913 من القاهرة إلى الاسكندرية، موعد قيامه من 12:30 مساءاً.

قطار 917 من القاهرة إلى الاسكندرية مباشر VIP، موعد قيامه 14:00 ظهراً.

قطار 919، موعد قيامه 14:15 ظهراً.

قطار 2001 VIP، موعد قيامه في الثالثة عصراً.

قطار 915، موعد قيامه 15:20 عصراً.

قطار 923، موعد قيامه 16:00 عصراً.

قطار 925، موعد قيامه 17:15 عصراً.

قطار 921 VIP، موعد قيامه 18:00 مساءاً.

قطار 927 VIP، موعد قيامه 19:00 مساءاً.

قطار 931، موعد قيامه في تمام الساعه 20:15 مساءاً.

قطار 935 من الأقصر للاسكندرية من الساعة 22:30 مساءاً.

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