اليمن: مقتل 7 وإصابة 50 فى هجوم حوثى على قاعدة لحج العسكرية

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر طبية فى اليمن، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 50 آخرين جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثى الانقلابية على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن، فى وقت سابق من اليوم.





ووفقًا لقناة "العربية"، تعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن لهجوم صاروخى شنه الحوثى، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى. وبحسب مصادر محلية، سقطت ثلاثة صواريخ وسط القاعدة العسكرية أثناء طابور صباحى للجنود، وسط احتمالات باستخدام ميليشيا الحوثى لطائرات مسيرة خلال الهجوم.

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