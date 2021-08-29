جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون بشأن أفغانستان فى جلسة طارئة للأمم المتحدة، غدًا الإثنين، موضحًا أن الاقتراح يتعلق بإقامة منطقة آمنة فى كابول للأفراد الراغبين فى مغادرة البلاد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ماكرون فى مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن "مشروع القانون الذى نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة فى كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية". ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اجتماعًا بشأن أفغانستان مع مندوبى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا، وهى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: فرنسا وبريطانيا تقترحان إقامة منطقة آمنة فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.