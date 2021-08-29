ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الحوثى على قاعدة لحج إلى 12 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر عسكرية فى اليمن، اليوم الأحد، مقتل 12 شخصا على الأقل، وإصابة 50 آخرين جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثى على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن.





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