«السجن أو الموت أو الانتصار».. 3 خيارات أمام الرئيس البرازيلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بولسونارو خلال لقاء مع انجيليين فى مدينة جويانيا: "لدى ثلاثة خيارات لمستقبلى: أن أسجن أو أموت أو انتصر"، مؤكدًا أن "الخيار الأول غير قائم، وأنا أفعل اللازم ولا أدين بأى شىء لأحد".

وفى أجواء التوتر مع القضاء، هاجم الرئيس البرازيلى المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة العليا للانتخابات مجددًا، قائلاً إنه "لا أحد هنا على وجه الأرض سيُرهبنى".

يذكر أن بولسونارو، الذى يسعى لولاية رئاسية جديدة فى انتخابات 2022، واجه انتكاسة يوم الأربعاء الماضى، عندما رفض رئيس مجلس الشيوخ البرازيلى رودريجو باشيكو، طلبه لبدء إجراءات عزل ضد ألكسندر دى مورايس، أحد القضاة الأحد عشر فى المحكمة الاتحادية العليا وعضو المحكمة العليا للانتخابات.

وبحسب الوكالة الفرنسية، بدأ الخلاف منذ عدة أشهر بين بولسونارو وعضو المحكمة، ولا سيما بسبب تشكيك بولسونارو فى شرعية نظام التصويت الإلكترونى البرازيلى، المعمول به منذ عام 1996.

وكانت المحكمة العليا فتحت تحقيقات عدة ضد رئيس البلاد، حيث أمر القاضى ألكسندر دى مورايس، فى بداية الشهر الجارى، بالتحقيق مع الرئيس بولسونارو بتهمة "التشهير" و"التحريض على الجريمة". كما أدرجت المحكمة الانتخابية العليا اسم الرئيس فى جرائم وتهديدات ضد العديد من قضاتها.