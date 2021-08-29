مقتل مطرب شعبي مشهور على يد حركة طالبان في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بمقتل مغنيا محليا مشهورا في ولاية بغلان شمال شرقي أفغانستان علي يد مقاتلي حركة طالبان.
ووفقا لوكالة الأنبار الروسية نوفوستي، أكد مصدر في الولاية، اليوم الأحد، أن المسلحين أخرجوا المغني الشعبي فواد أندرابي من منزله وقتلوه.
وأشارت قناة Times Now الهندية، نقلا عن نجل المغني القتيل، إلى أن هذا الحادث وقع أمس السبت في قرية كيشناباد في منطقة أندراب التي شهدت مؤخرا مواجهات بين حركة طالبان والتحالف الشمالي المعارض له الذي يحتفظ بسيطرته على ولاية بنجشير.
وأكد وزير الداخلية الأفغاني السابق مسعود أندرابي صحة هذه الأنباء على حسابه في "تويتر".
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حركة طالبان نيتها فرض حظر على الاستماع إلى الموسيقى في الأماكن العامة، بدعوى أن الموسيقى محظورة في الإسلام.
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