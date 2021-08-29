الرئيس التونسي يتوعد محتكري السلع والخدمات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم السبت، أنه سيتعامل بحزم مع محتكري السلع والخدمات، وأنه لا مجال للتسامح مع المتورطين.
جاء ذلك خلال تنقل الرئيس التونسي إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.
وأكد، خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد بحضور آمر الحرس الوطني، على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.
ووجه الرئيس التونسي بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أنه لا ولاء الا للوطن.
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