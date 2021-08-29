بايدن يهنئ الحكومة العراقية بنجاح قمة بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام عراقية، قال بايدن فى بيان نشره البيت الأبيض، مساء أمس: "أهنئ الحكومة العراقية على استضافتها لقمة إقليمية ناجحة ورائدة اليوم"، مضيفًا أن "هذا النوع من الدبلوماسية أكثر أهمية الآن من أى وقت مضى، حيث نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة، وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط، وقيادة العراق فى هذا الشأن تاريخية".

وتابع البيان: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب العراق الشريك، بينما نعمل معًا لتحقيق استقرار أكبر فى جميع أنحاء الشرق الأوسط. ونؤكد التزامنا بتعزيز علاقاتنا الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجى".

وأضاف بايدن: "عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء الكاظمى فى المكتب البيضاوى الشهر الماضى، ناقشنا دور العراق المهم فى المنطقة والجهود الكبيرة التى تقودها حكومة العراق، بما فى ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها".

وكانت العاصمة العراقية بغداد احتضنت "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، أمس السبت، بمشاركة 9 دول مجاورة وإقليمية، إلى جانب المشاركة الفرنسية.