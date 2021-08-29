شويجو: أمريكا تركت الكثير من الأسلحة الدقيقة فى يد طالبان بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال وزير الدفاع الروسى فى تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف": "تركوا كمية كبيرة من الأسلحة عالية الدقة المحمولة، كمنظومات الدفاع الجوى والمضادة للدبابات"،

وأوضح شويجو أنه من "بين الأسلحة عالية الدقة التى خلفها الجيش الأمريكى، هناك أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات، وأخرى موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ غافلين المحمولة المضادة للدبابات"، مضيفًا أن "وزارة الدفاع الروسية تعكف حاليا على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات فى أفغانستان".

وكان وزير الدفاع الروسى أشار فى وقت سابق، إلى أن "طالبان استولت على المئات من قذائف المدفعية والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات" فى أفغانستان.