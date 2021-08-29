نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2021. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل. نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات 2021. حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولي للتنسيق، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية وأيضاً الحدود الدنيا لبدء أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 لجميع الشعب.

نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق 2021 والأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية

أشار وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي، بأن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعب الثلاث في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والتي سوف تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل بحد أدني 254.5 بنسبة 62.07% لشعبة العلمي علوم، و238 درجة بنسبة 58.05 للشعبة الأدبية.

كما أعلن وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية وذلك كالتالي:-

ويمكن معرفة نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني.

2- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به والموجود على الاستمارة الالكترونية.

ومن المفاجآت التي حملتها نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق 2021 بأنه، ولأول مرة حدث انخفاض كبير في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة وهي كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة حيث بلغت الحدود الدنيا للقبول بهذه الكليات كما يلي:-

من الجدير بالذكر أن أعمال تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات قد بدأت اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 واستمرت حتي يوم الخميس الموافق 26/8/2021 ، وذلك وفقاً للحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي والتي كانت كالتالي:-

– الشعبة العلمية مجموع 362.5 درجة فأكثر بنسبة 88.41%.

– الشعبة الهندسية بمجموع 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر.

– الشعبة الأدبية بمجموع 269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.73% فأكثر.

وبهذا تكون وزارة التعليم العالي قد اسدلت الستار عن نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق 2021، والتوقعات الكثيرة الخاصة بمؤشرات القبول بتلك المرحلة على المواقع الالكترونية.

من جهة أخرى فإن المجلس الأعلي للقبول بالجامعات الخاصة سوف يعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة من أجل الاعلان عن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة وخاصة كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق الجامعات الخاصة خلال الايام المقبلة.