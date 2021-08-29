بعد أسبوع من "غريس".. الإعصار نورا يجتاح المكسيك

وصل الإعصار نورا، مساء السبت، إلى المكسيك حيث ضرب اليابسة في ولاية خاليسكو المطلة على المحيط الهادئ، وذلك بعد أسبوع من مرور العاصفة غريس.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية إن عين الإعصار الذي صنف في الفئة الأولى على مقياس "سافير سيمبسون"، المؤلف من خمس فئات، ضربت اليابسة "في محيط توماتلان (خاليسكو)" عند منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش، موضحة أنه "سيتابع مساره باتجاه ناياريت".

وأوضح المركز الأميركي للأعاصير أن "نورا" تسبب ليلا "بأمطار غزيرة جدا على سواحل ولايتي خاليسكو وناياريت، وقد يمتد إلى سينالوا أثناء الليل".

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية المكسيكية أن حوالي 150 إلى 250 ملم من الأمطار هطلت في المنطقة، ووصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3 و5 أمتار على شواطئ كوليما وخاليسكو.

وأدى الإعصار، وفقا لفرانس برس، إلى بعض الأضرار في خاليسكو، حيث تحدثت السلطات عن انهيار أرضي على طريق وطني ومنازل متضررة في تشيواتلان، وسقوط أشجار، مما تسبب بإغلاق جزء من الطريق السريع. لكن لم يعلن عن إصابات.

ودعت سلطات خاليسكو السكان إلى البقاء في منازلهم وأغلق مطار بويرتو فالارتا الدولي منذ ظهر السبت.

وأقيم 15 مركزا للإيواء ونشرت فرق إنقاذ لمساعدة السكان.

وعند الساعة 03,00 بتوقيت غرينيتش، الأحد، كان الإعصار على بعد 85 كلم جنوب وجنوب شرقي بويرتا فايارتا في خاليسكو، و485 كلم عن كابو سان لوكاس في باخا كاليفورنيا.

ويتجه الإعصار نورا شمالا بسرعة 26 كلم في الساعة، ترافقه رياح عاتية بسرعة 130 كلم في الساعة، حسب المركز الأميركي للأعاصير.

وقال المركز إن عين الإعصار "ستستمر في التحرك بالقرب من ساحل المكسيك خلال الساعات المقبلة"، ثم عبر خليج كاليفورنيا "بموازاة ساحل المكسيك". ولا يستبعد المركز مع ذلك أن يغير "نورا" مساره ليتجه نحو الداخل ويتبدد.