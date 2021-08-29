طالبان تنفى اعتقال مواطنين باكستانيين فى كابول

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الناطق بالعربية، قالت حركة طالبان: "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان فى كابول، بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة". وأكدت الحركة أنه "لم تقع مثل هذه الحادثة، وأنه لم يقم أحد بتهديد سفارة تركمانستان أصلاً".

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