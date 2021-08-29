إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب بيت لحم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات فى المنطقة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت.
وبحسب الوكالة، أدت المواجهات الى إصابة شاب فلسطينى بعيار نارى فى الفخذ، ونقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
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