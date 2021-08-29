جدة - نرمين السيد - يذكر أن محمد إسلامى كان وزيرًا للطرق والبلديات فى حكومة الرئيس الإيرانى السابق حسن روحانى، وجاء تعيينه رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلفًا لسلفه على أكبر صالحى، الذى شغل منصب ممثل إيران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من 4 سنوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. محمد إسلامى رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.