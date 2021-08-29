الرئيس الفرنسى: داعش دفعت آلاف العراقيين لمغادرة بلادهم

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "دفعت داعش آلاف العراقيين المهددين لمغادرة بلادهم. لقد استثمرنا بكثافة للسماح لهؤلاء النازحين بالعودة، الاستثمار الملموس يعنى دعم العديد من مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، سنكمل".
وتابع: "إذا هزمنا خلافة داعش الإقليمية، فلن تنتهى المعركة ضد تيار الإرهاب. ما دامت الجماعات الإرهابية تعمل ويطلب منا العراق القيام بذلك، وستظل فرنسا منخرطة فى العراق".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، كان قد بحث مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس السبت، سبل تحقيق التنمية والاستقرار فى المنطقة.
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