عائلة اردنية فقيرة في الاغوار تشغل مواقع التواصل والوزارة ترد

دوت الخليج :- علق وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح حول صور متداولة على السوشيال ميديا لعائلة في الاغوار الشمالية "5" من أفرادها "مكفوفين" بدون اي مأوى لهم ولا طعام .

وقال المفلح ان ما يتم تداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العائلة في الاغوار الشمالية ليس كما هو بالصور بل هناك بعض الحقائق , دون ان يقول ما هي هذه الحقائق .

واشار ان الوزارة غدا ستصدر بيانا بهذا الخصوص وفي حال وجود أي احتياجات للعائله سيتم اجراء ما يلزم من قبلنا .