دوت الخليج :- علق وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح حول صور متداولة على السوشيال ميديا لعائلة في الاغوار الشمالية "5" من أفرادها "مكفوفين" بدون اي مأوى لهم ولا طعام .
وقال المفلح ان ما يتم تداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العائلة في الاغوار الشمالية ليس كما هو بالصور بل هناك بعض الحقائق , دون ان يقول ما هي هذه الحقائق .
واشار ان الوزارة غدا ستصدر بيانا بهذا الخصوص وفي حال وجود أي احتياجات للعائله سيتم اجراء ما يلزم من قبلنا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عائلة اردنية فقيرة في الاغوار تشغل مواقع التواصل والوزارة ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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