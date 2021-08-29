ماكرون: الحرب ضد الإرهاب لم تنته.. وندعم الشعب العراقى بكل مكوناته

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون خلال زيارة إلى مدينة الموصل العراقية اليوم، إن باريس تدعم الشعب العراقى بكل مكوناته، مشددا على أهمية إعادة إعمار المساجد والكنائس المدمرة، واعتبر أن "عملية إعادة الإعمار فى الموصل بطيئة جدا".
وأوضح أن الحرب على الإرهاب لم تنته، مضيفا "سنواصل دعم الحكومة العراقية فى مكافحة الإرهاب".
وتابع قائلا: "فرنسا تعمل مع شركائها لتأمين العمليات الإنسانية فى أفغانستان".
يشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان قد وصل اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل، وهى المحطة الثانية فى زيارته إلى العراق، بعد مشاركته فى مؤتمر إقليمى ببغداد.
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