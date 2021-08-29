جونسون يدافع عن الجسر الجوي للإجلاء من كابول مع تزايد الانتقادات

دافع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن الجسر الجوي البريطاني للإجلاء من كابول.

وأشاد جونسون بأداء الجنود للمهمة، وجاء تصريحه بعد أن زاد الانتقاد للحكومة “لغفلتها عما كان يجري” في أفغانستان.

وغادرت آخر طائرة حربية بريطانية كابول في وقت متأخر أمس السبت في ختام أسبوعين من الفوضى ساعد الجنود خلالهما في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من الحشود التي تدفقت على مطار العاصمة واستماتت في محاولة الفرار من طالبان.

وقال جونسون إن بريطانيا لم تكن ترغب في مغادرة أفغانستان بهذه الطريقة بعد وجودها هناك الذي استمر قرابة 20 عاما، لكنه قال إن القوات المسلحة يجب أن تفخر بإنجازاتها مع ذلك.

وقال جونسون في مقطع مصور على الإنترنت: “أشكر كل من قام بدور وأعتقد أن بإمكانهم أن يفخروا بما فعلوا”.

وقال ريتشارد دانات رئيس أركان الجيش البريطاني السابق إن الحكومة بحاجة الآن إلى إجراء تحقيق لمعرفة لماذا لم تكن مستعدة لسقوط أفغانستان سريعا في أيدي طالبان.

وقال دانات لراديو تايمز: “إنه أمر غير مفهوم لماذا بدأ أن الحكومة كانت غافلة عما يجري”.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إن نحو ألف شخص مؤهلين للحضور إلى بريطانيا، ومن بينهم عاملون سابقون مع البريطانيين، لن يخرجوا من أفغانستان على الأرجح.

وقالت ليزا ناندي المتحدثة باسم حزب العمال المعارض للشؤون الخارجية، إن من الواضح أن الوزراء لم يكونوا مستعدين بالمرة لسرعة الأحداث، وإنه من غير الواضح كيف يمكن للأفغان المجيء الآن إلى بريطانيا بعد أن انتهى الجسر الجوي.

وقالت: “الحقيقة أنها لحظة مهانة لا مثيل لها لهذه الحكومة، بعد أن سمحنا بأن يحدث ما حدث”.

وهبطت طائرة تقل جنودا والسفير البريطاني في أفغانستان، لوري بريستو في بريطانيا، اليوم الأحد، ومن المتوقع هبوط رحلات أخرى خلال اليوم.