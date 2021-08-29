تنسيق الكليات 2021| لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 TansikResultsومؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق 2021 علمي وأدبي

ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 والحد الادنى لكليات المرحلة الأولى للتنسيق 2021 ومؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق 2021 وسط حالة من الترقب والتوتر تسيطر على طلاب الشهادة الثانوية العامة في المرحلة الاولى بقسميها العلمى والادبى بعد ان قام بتسجيل رغباتهم الاسبوع الماضي بدأ من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء وهم الان في انتظار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وبدأت محركات البحث تشهد بعض الأسئلة والاستفسارات بخصوص الموعد النهائي لعرض نتيجة التنسيق و لكي يستقر كل طالب على كليته الذي سوف يلتحق بها من خلاله وفي هذا التقرير سوف نوافيكم بكافة التفاصيل اللازمة فيما يخص نتيجة وموعد تنسيق المرحلة الاولى.

تنسيق الكليات 2021 المرحلة الثانية للتنسيق

وشهد تنسيق الكليات 2021 انخفاضا بسبب انخفاض المجاميع بشكل الكبير هذا العام ما يجعل التنسيق منخفضا أيضا حتى انه قد يصل الى 7 إلى 10% حيث تشهد الكليات الطبية في المرحلة الأولى للتنسيق 2021 انخفاضا غير مسبوق في الدرجات في ما يخص كلية الطب البشري من المتوقع ان تصل الى 90.7% و كليه طب الأسنان من المتوقع ان تصل الى 90.4% وبعد ان نفذت الطاقة الاستيعابية لبعض الكليات الطبية يتبقى ايضا مساحه للمرحله الثانيه في كليات العلاج الطبيعى والتمريض وغيرها وكذلك القسم الأدبي فهناك كليات كثيرة في انتظار المرحلة الثانية والثالثة.

يبدأ تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم ورياضيات عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07%.

فيما يبدأ تنسيق المرحلة الثانية أدبي من حد أدنى 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

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وظهرت نتيجة التنسيق المرحلة الاولى اليوم الأحد خلال مؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحله الاولى و موعد فتح تنسيق المرحله الثانيه وقال ان الحدود الدنيا للكليات هذا العام.

وقام طلاب المرحلة الأولى للأقسام العلمية (رياضة – علوم) والأدبية بتسجيل الرغبات يوم السبت الماضي كما وصلت الحدود الدنيا إلي 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بعدد طلاب 22 ألفا و954 طالبا، لطلاب شعبة علمي علوم، لطلاب الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 16 ألفا و293 طالبا، و269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بعدد طلاب 79 ألفا 33 طالبا كحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية.

%90.73 طب بشري

طب الأسنان 90.24%

العلاج الطبيعى 88%.

صيدلة 88.53%.

كلية الهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية للطلاب بالمرحلة الثانية

الاقتصاد والعلوم السياسية 83.9%

الألسن 80%.

الإعلام 79%.

الآثار 78%.

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