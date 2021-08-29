طريقة التسجيل في منصة مدرستي الافتراضية 1443 الرابط الرسمي للتعلم عن بعد

التسجيل في منصة مدرستي الافتراضية، أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الكثير من المنصات الإلكترونية التعليمية، ويرجع ذلك بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث عملت وزارة التعليم بالسعودية على نظام التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لتجنب ازدحام وتكدس الطلاب والعاملين بالقطاعات التعليمية في المدارس والجامعات في بالسعودية ولذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا التي تغزوا المملكة العربية السعودية خاصة والعالم بأكمله عامة، حيث أضافت وزارة التعليم بالسعودية منصة مدرستي التي تساهم في توفير كافة الخدمات التعليمية للطلاب بنظام التعلم عن بعد، حيث توفر منصة مدرستي الافتراضية الطلاب من متابعة جميع المناهج والحصص الخاصة بكل مرحلة تعليمية ويمكنهم التواصل مع المدرسين بكل سهولة، ويمكنهم أيضا معرفة الواجبات الخاصة بهم من تلك ذات المنصة، وحيث أننا نعمل نحن موقع ثقفني على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الأعزاء، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال خطوات تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية والرابط الرسمي للتسجيل.

منصة مدرستي التعليمية 1443

منصة مدرستي التعليمية، هي منصة افتراضية أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تدعم العملية التعليمية في نظام التعلم عن بعد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تمثل منصة مدرستي الافتراضية العميلة التعليمية في نظام التعليم عن بعد على ارض الواقع، حيث تشمل منصة مدرستي البرامج الصباحية اليومية للطلاب في جميع المراحل التعليمية حيث تحتوي على أداء النشيد الوطني والتمرينات الرياضية الصباحية ثم بعد ذلك يتم الاستطلاع على الجدول الدراسي اليومي ودخول الطلاب والمعلم الفصل، وتتميز منصة مدرستي الافتراضية بإتاحة الفرصة للمناقشة بين المعلم والطلاب من خلال ساحة النقاش، وتتيح للطلبة والطالبات الاستطلاع على تقارير إنجازاتهم في العملية التعليمية والاستطلاع على توزيع درجاتهم في الاختبارات وأعمال السنة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي الافتراضية 1443

يمكنكم الآن التسجيل في منصة مدرستي الافتراضية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة في عملية التعلم عن بعد لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية ولكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443، واليكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي الافتراضية.

في بداية الأمر عليك القيام بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي الافتراضية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

القيام الضغط على اختيار ” منصة العودة إلى المدارس” من خلال الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي الافتراضية .

. ثم القيام بالضغط على أيقونة ” تسجيل جديد” التي تتواجد أعلى الصفحة الرئيسية جهة اليسار.

القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة للطالب المستفيد والتي تشمل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الهاتف الخاص بك.

سوف يتم إرسال كود التحقق في رسالة نصية عبر هاتفك، عليك بكتابة الكود في المربع المخصص له ثم القيام بالضغط على أيقونة “تحقق”.

وأخيرا سوف يتم تأكيد حسابك على منصة مدرستي الافتراضية، وبذلك يمكنكم التمتع بكافة الخدمات التي تقدمها المنصة، وبهذا الصدد قد نكون وفرنا لكم رابط التسجيل في منصة مدرستي الافتراضية 1443 التابعة لوزارة التعليم السعودية وخطوات التسجيل، وللمزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق اسفل المقالة وسنقوم بالرد عليكم في اسرع وقت.