أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مصلح المفلحي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مصلح المفلحيبعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ مصلح علي احمد المفلحي، عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عبد الرحمن مصلح علي المفلحي، واخوانه وكافة آل المفلحي، بمديرية الرياشية محافظة البيضاء، عبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

