بعد الانسحاب.. طالبان تتعهد للأميركيين بممر "آمن" للمغادرة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد إن حركة طالبان تواصلت مع القوات الأميركية وقالت إنها ستسمح بممر آمن للأميركيين وغيرهم.

وأضاف سوليفان، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس"، من المقرر أن تُذاع لاحقا اليوم الأحد، "لقد تواصلت حركة طالبان (معنا)، في السر والعلن على حد سواء، وقالت إنها ستسمح بممر آمن".

وقال سوليفان وفقا لنص المقابلة "بعد الحادي والثلاثين من أغسطس، سنتأكد من وجود ممر آمن لأي مواطن أميركي، أي مقيم دائم شرعي".

في غضون ذلك، ذكر البيت الأبيض أن 2200 شخص تم إجلاؤهم عبر الطائرات الأميركية و 200 من خلال طائرات التحالف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت بيانات البيت الأبيض، إلى أن 114 ألفا و400 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان من الرابع عشر من أغسطس الجاري.

تهديد وشيك

وكانت لولايات المتحدة حذرت من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابل، داعية مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار.

في غضون ذلك، قالت السفارة الأميركية في كابل في تحذير أمني "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابل ... مغادرة منطقة المطار فورا".

من جهة أخرى، قال مسؤول أمني غربي بمطار كابل لرويترز إنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأميركية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.

وأضاف المسؤول أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

ويوم السبت السبت، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابل في الساعات المقبلة، مؤكّداً أنّ الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم داعش "ولاية خراسان" ليست "الأخيرة".

وقال بايدن في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إنّ "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظلّ خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعاً".