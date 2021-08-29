كيف أدخل منصة مدرستي schools madrasati طريقة التسجيل في منصة مدرستي جديد

كيف أدخل منصة مدرستي schools madrasati التعليمية للطالب أو ولي الأمر أو المعلم؟ سؤالاً زادت عليه عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي وخاصةً مع بداية العام الدراسي الجديد الذي بدأت أول أيامه اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الثالث والعشرون من شهر محرم لعام 1443هـ الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس الجاري، كما يتم البحث أيضاً عن طريقة تسجيل حساب لطالب جديد في منصة مدرستي التعليمية أو تسجيل حساباً جديداً في منصة روضتي التعليمية الموجودة في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية بعد أن أعلنت وزارة التعليم عام السعودية عن إضافة الأيقونة الخاصة بمرحلة رياض الأطفال في منصة مدرستي، ومن خلال ثقفني قمنا بتوفير الإجابات الكافية على تساؤلات العديد من مستفيدي منصتي مدرستي التعليمية، بالإضافة إلى توفير رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي، وأيضاً توفير رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي لمن يرغب في ذلك عبر موقعنا.

كيف أدخل منصة مدرستي schools madrasati

اشترطت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية التحصين بجرعتين لدخول المدارس للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم وقطاعات وزارة التعليم المختلفة، حيث أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي للعودة إلى المدارس حضورياً في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، وآلية التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه بها في المدارس.

واشترطت الوزارة حصول جميع الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر بجميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين للموافقة على الحضور للمنشآت والمرافق التعليمية، وبالنسبة للطلاب والطالبات غير مكتملي الجرعات، فلن يتم السماح لهم بالحضور وإيقاف تسجيلهم ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية من اللقاح.

أما عن طريقة دخول منصة مدرستي أو كيف أدخل إلى الحساب الشخصي في منصة مدرستي التعليمية؟ فيجب التعرف على أنه هناك حالتين للحصول على بيانات منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية سواء للطالب أو ولي الأمر أو الكادر التعليمي، ويمكنكم التعرف على الحالتين من خلال النقاط التالية:

إنشاء حساب طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية عبر منصة العودة المدارس (لمن يستفيد من خدمات المنصة التعليمية لأول مرة مثل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين للعام الدراسي 1443 وأولياء أمورهم).

عبر منصة العودة المدارس (لمن يستفيد من خدمات المنصة التعليمية لأول مرة مثل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين للعام الدراسي 1443 وأولياء أمورهم). استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليمية (لمن سبق وكان لديه حساباً في منصة مدرستي 1443).

وسنقوم باستعراض الطريقتين المذكورتين بالنقاط السابقة للتعرف على إجابة التساؤل المطروح حالياً وهو كيف أدخل منصة مدرستي schools madrasati أو كيفية إنشاء حساب طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية، كما نرفق أيضاً رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي من خلال التالي.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي طالب جديد 1443

يتم الحصول على بيانات منصة مدرستي التعليمية للمستخدمين الجُدد من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة التي تبدأ بالدخول إلى منصة مدرستي السعودية أو من منصة العودة إلى المدارس بشكل مباشر، ونرفق رابط منصة مدرستي التعليمية ورابط منصة العودة إلى المدارس بالتالي قبل البدء في خطوات إنشاء حساب جديد الموضحة بالتالي:

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية (schools.madrasati.sa) الرسمي.

قم باتباع الرابط المرفق عالية، ثم أنقر على أيقونة منصة العودة للمدارس من الصفحة الرئيسية.

بعد دخول منصة العودة إلى المدارس، قم بالنقر على تسجيل جديد بالقائمة الرئيسية.

تعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال للمستفيد، ثم النقر على “تحقق”.

إدخال كود التحقق، ثم النقر على تحقق.

سيتم إظهار اسم المستخدم بالشاشة الرئيسية، قم بتحديد المستخدم الذي ترغب في الحصول على بيانات الدخول منصة مدرستي له، ثم أنقر على أيقونة “إرسال”.

سوف يستقبل جوالك المسجل رسالة نصية تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور، قم بالنقر على “أدخل”، ثم تعبئة البيانات، ويمكنكم متابعة خطوات إنشاء الحساب الجديد في منصة مدرستي بطريقة يسيرة من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي 1443

تتيح وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية إمكانية استرجاع بيانات منصة مدرستي للمستخدم السابق للمنصة، وذلك في حال وجود حساباً بشكل مسبق، حيث يمكن للمستفيد من خدمات مدرستي التعليمية استرجاع حساب طالب أو طالبة أو معلم ومعلمة في منصة مدرستي السعودية للعام الدراسي الجديد 1443هـ عن طريق تطبيق توكلنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

دخول تطبيق توكلنا. أنقر على أيقونة الخدمات. النزول لأسفل ثم من خدمات التعليم قم بالنقر على “بيانات منصة مدرستي”. سيظهر اسم المستخدم والمضافين التابعين له، قم بالاحتفاظ باسم المستخدم لكل حساب. يمكنك استرجاع كلمة المرور عن طريق التأشير في المربع بجوار الاسم، أو النقر على تحديد الكل. سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور الخاصة بحساب منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات مدرستي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

عرضنا على متابعينا متابعي موقع ثقفني كيفية دخول منصة مدرستي schools madrasati التعليمية من خلال إنشاء حساب جديد للطلاب بالصف الأول الابتدائي المستجدين للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وعرضنا أيضاً طريقة استرجاع بيانات دخول المنصة التعليمية منصة مدرستي، ويمكنكم من خلال منصة مدرستي الدخول إلى منصة روضتي رياض الأطفال أو منصة العودة إلى المدارس backtoschool، وذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق وفق الخطوات الموضحة للإجابة على تساؤل كيف أدخل منصة مدرستي schools madrasati 1443.

إرشادات وزارة التعليم عند تسجيل دخول منصة مدرستي أو روضتي

أعلنت وزارة التعليم عن بعض الإرشادات الواجب اتباعها لتيسير تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للطلاب والطالبات وغيرهم من مستخدمي المنصة التعليمية، ففي حال كنت مستخدماً جديداً لمنصة مدرستي كطالب مستجد بالصف الأول الابتدائي أو منصة روضتي لأطفال الروضة أو تمهيدي، فيمكن استخدام كلمة المرور المتاحة في تطبيق توكلنا.

وفي حال كنت مستخدماً سابقاً لمنصة مدرستي schools madrasati، فيمكن الدخول إلى المنصة منصة مدرستي من خلال كلمة المرور المستخدمة لديك حالياً، ويجب العلم أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد أن تقوم بتغييرها، وعند نسيان كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استعادتها مرة أخرى عن طريق حساب مدرستي مايكروسوفت التعليمي.

أما في حال نسيان أو فقدان كلمة المرور ورقم الجوال ليس مسجلاً، فيمكنك مراجعة قائد المدرسة لإعادة تعيينها مرة أخرى، ولا تتردد في التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي عند مواجهة أي مشكلة في تسجيل الدخول لمدرستي schools madrasati للتعرف من خلال الدعم على إجابة الاستفسار الخاصة بك أو طريقة الدخول للمنصة.