عبداللطيف جميل تقدم عرض استثنائي على تويوتا كورولا ويارس

أطلقت عبداللطيف جميل عرض جديد جبار على سيارات تويوتا كورولا ويارس 2021، وتعد هذه السيارات السابق ذكرها من أكثر السيارات انتشار في المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه تمكنت كورولا ويارس في موديلاتها السابقة من إثبات جدارة كبيرة بفضل ما تقدمه من اعتمادية كبيرة وقوة في الأداء ذلك بالإضافة إلى قدرتها على تحمل مختلف ظروف العمل الصعبة، وتعد السيارات المشار إليها من أكثر السيارات التي عليها طلب في عدد كبير من الأسواق الخليجية وخاصة في السعودية، ونشرنا قبل ذلك مقالة عن عرض وكالة تويوتا على تغيير كفرات بعض السيارات بنصف السعر.

تفاصيل عرض عبداللطيف جميل الاستثنائي الجديد على تويوتا كورولا ويارس 2021

عرض عبداللطيف جميل على سيارة تويوتا كورولا ويارس 2021 يشمل الآتي:

العرض عند شراء السيارات بنظام التقسيط.

الإعفاء من أول دفعة عند استلام السيارة.

لن يدفع المشتري اي مصروفات إدارية.

أول قسط شهري سوف تدفعه عنك شركة عبداللطيف جميل للتمويل.

مبلغ الإيجار الشهري للسيارات داخل العرض

1152 ريال شهريًا لمدة 60 شهر لسيارة تويوتا كورولا xl 1.5 موديل 2021.

952 ريال كل شهر لمدة أيضا 60 شهر للسيارة الأخرى تويوتا يارس y flt 1.5 موديل 2021.

معدل النسبة السنوي على السيارات داخل العرض

هنا العرض الحقيقي، حيث تبلغ النسبة السنوي على كورولا 2021 المشار إليها: 15.3% تقربيًا.

وفي الوقت نفسه تبلغ نسبة الفائدة السنوية على يارس 2021 المشار إليها أعلاه حوالي 17% تقربيًا.

ملحوظة: يرجى الاتصال بالرقم التالي في حالة وجود أي استفسارات لديكم قبل اتخاذ قرار الشراء.

920024454

من هم المعنيين بالعرض؟

يمكن لأي مواطن في المملكة أو أجنبي أو مقيم التقدم لشراء سيارات تويوتا المشمولة في العروض والاستفادة منها، وتطبق الشروط والأحكام.

تحتوي على أنظمة أمان كبيرة وفرامل abs و ebd وفي الوقت نفسه تحتوي على وسائد هوائية في حالة التعرض للصدمات بالسيارة لحماية الراكبين.

قوة المحرك 1500 سي سي وتحتوي المقصورة الداخلية على شاشة كبيرة وسهلة الاستخدام.

تمتلك السيارة شنطة خلفية كبيرة بمساحة 371 لترًا تقربيًا.

تأتي السيارة بمحرك بقدرة 105 حصان ميكانيكي وناقل حركة أوتوماتيكي cvt.

معدل استهلاك وقود خرافي حيث تسير باللتر الواحد مسافة 20 كيلو متر كاملة.

أبرز مواصفات تويوتا كورولا المشمولة في العرضأبزر مواصفات تويوتا يارس المشمولة داخل العرضخدمات اخرى احصل عليها من عبد اللطيف جميل

يمكن شراء قطع غيار تويوتا في المملكة العربية السعودية من خلال موقع وكالة تويوتا.

كل ما عليك فعله معرفة رقم القطعة المراد تغييرها بعد ذلك الدخول على الموقع.

من خلال خدمة شراء قطع الغيار اون لاين يمكنك الاستعلام عن توفر طلبك وسعره.

وفي الوقت نفسه يمكنك استلام القطعة امام باب منزلك.

كذلك يمكنك التقديم لطلب تجربة قيادة سيارتك التي تخطط لشرائها في المستقبل.

ويجري تقديم هذا الطلب عن طريق الدخول لموقع وكيل تويوتا في المملكة العربية السعودية ومن ثم:

قدم باختيار طلب تجربة قيادة.

وفي الوقت نفسه بعد ذلك قم بتعبئة البيانات.

بعد الحفظ سوف يقوم أحد ممثلي الشركة في السعودية بالاتصال على رقمك لتحديد موعد تجربة القيادة.