لينك مباشر| رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 لطلاب الصف الثالث الثانوي tazalom emis gov eg

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي العام الراغبين فى تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على تصحيح امتحاناتهم من تقديم التظلمات عبر الرابط الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم وبدأت اللجنة المعنية بفحص التظلمات بالوزارة بالعمل على النظر في التظلمات بعد أن تم إغلاق باب تقديم التظلمات يوم الخميس الماضي ومن المفترض أن يتم فحص أوراق الطلاب إلكترونياً كما تم تصحيحها الكترونيا من قبل و إرسال نسخة ضوئية مصورة للطلاب للتأكد من سلامة التصحيح، ويتم البدء فى التظلمات في القريب العاجل.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 بشكل مجاني ما دفع الكثير من الطلاب باستغلال الأمر و التقدم بتظلمات الثانوية العامة 2021 حتى وصل عدد الطلاب المتقدمين الى قرابة الـ 500 ألف طالب وطالبة حيث تقدم الكثير من الطلاب تظلمات فى جميع المواد التي لم يحصلوا فيها على الدرجات النهائية خاصة بعد أن اكتشفوا أن آلية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونية عبر الإنترنت ولا تحتاج لأي مجهود.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

و للحصول على نتيجة التظلمات من خلال الرابط الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم يجب اتباع الخطوات التالية.

أولا: يقوم الطالب بالدخول الى رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.

وبعد ذلك الانتقال الى الصفحه الرئيسية و يقوم بكتابة البيانات المطلوبة ويتم مراجعتها بحيث تكون كاملة وصحيحة بحيث تكون البيانات عبارة عن الاسم والرقم القومى ورقم الجلوس.

ثانيا يقوم الطالب بالضغط على كلمة عرض النتيجة الموجودة أسفل الشاشة لمعرفة الرد على التظلمات في المادة أو المواد المتقدم لها.

الخط الساخن لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

كما خصصت وزارة التربية والتعليم خط ساخن لتقديم تظلمات الثانوية العامة لتسهيل على الطلاب والطالبات واستقبال استفساراتهم وشكاويهم بشكل فوري والرقم هو 19368.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد صرح بأن التظلمات ستكون مختلفة هذا العام عن ماكان سابقا نظرا لأن التصحيح كان بشكل إلكتروني دون تدخل العامل البشري فكان التصحيح ورصد الدرجات بواسطة جهاز الكمبيوتر والتظلمات ستقتصر على التأكد من الإجابات وكون الورقة تابعة للطالب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر الوزارة للإعلان عن تفاصيل النتيجة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل.