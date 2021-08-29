منصة مدرستي تسجيل دخول 1443 madrasati لطالب جديد وولي الأمر

ازدادت معدلات البحث بصورة كبيرة عن منصة مدرستي تسجبل دخول من جانب الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة مثل “تويتر”، ومع بداية العام الدراسي الجديد يبحث الآلاف من الطلاب عن رابط التجسل في منصة مدرستي حيث تقدم المنصة الكير من الخدمات الإلكترونية للطلاب مثل الكورسات التعليمية والدروس الإلكترونية مع إمكانية تسجيل الحضور في الحصص اليومية إلى غيرها من الخدمات الكثيرة التي سهلت من عملية التعليم عن بعد، وقد أعلنت منصة مدرستي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أنها تستقبل الآن طلبات تسجيل الطلاب الجدد على موقعها الرسمي، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قررت حضور الطلاب في المدارس في العام الدراسي الجديد، ولإهتمامنا بالشأن التعليمي في المملكة نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي للطالب وولي الأمر كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجبل في منصة مدرستي، فتابعونا.

منصة مدرستي تسجيل دخول 1443

يُمكن للطلاب تسجيل دخولهم إلى المنصة التعليمية مدرستي عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً اضغط على كلمة “منصة العودة إلى المدرسة” في الصفحة الرئيسية.

ثالثاً الآن اضغط تسجيل جديد.

رابعاً قم بإدخال كافة البيانات عنك بشكل صحيح.

خامساً ادخل رمز التحقق المرئي.

وأخيراً ستظهر لك كل المعلومات عن بياناتك.

استرجاع حساب طالب أو معلم

يُمكن استرجاع حساب الطالب أو معلم على منصة مدرستي التعليمية من خلال تطبيق توكلنا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتحميل تطبيق توكلنا الرسمي.

ثانياً قم بالنقر على أيقونة الخدمات ثم اختر منها خدمات التعليم.

ثالثاً ادخل اسمك وكافة البيانات الأخرى المطلوبة.

وأخيراً يكون قد تم استرداد كلمة المرور وإرسال رقم الجوال.

نرجو في نهاية مقالنا أن نكون كتبنا ووضحنا لكم كافة التفاصيل عن منصة مدرستي وكيفية تسجيل الدخول فيها سواء للطلاب أو المعلم كما وضحنا لكم كيفية استرجاع حساب الطالب أو المعلم على تطبيق توكلنا، ولأي سؤال اترك تعليق بالأسفل وسنجيب عليك