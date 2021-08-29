التسجيل في منصة مدرستي 1443 العام الدراسي الجديد

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التسجيل في منصة مدرستي 1443 مع اقتراب العام الدراسي في المملكة العربية السعودية حرصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في الاستعداد لتجهيز المدارس من أجل الحرص على بدأ عام دراسي جديد بدون مشاكل، حيث أن هذا العام مختلف بشكل كامل حيث أنه يجب أخذ جميع الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي، حيث أنه يتم الحفاظ على أرواح الطلاب بأفضل صورة، ولذلك سوف يتم فتح منصة مدرستي على الانترنت لبدء الدروس عبر المنصة من 3 ونصف في المساء حتى 7 ونصف بالمساء.التسجيل في منصة مدرستي 1443
بالطبع يقلق الآباء والأمهات على الطلاب والطالبات ويبحثون عن طرق تساعدهم في متابعة حضورهم على منصة مدرستي، ولكن لا داعي للقلق يتم تسجيل دخول الطالب للمنصة وتاريخ خروجه، وفي حالة عدم دخول الطالب للمنصة يتم تسجيله غياب، يمكنك أن تابع ابنك أو ابنتك بسهولة كبيرة، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- عليك الدخول للموقع الرسمي الذي يخص منصة مدرستي. https://schools.madrasati.sa/
- قم بالضغط على تأكيد الحضور ومن ثم تسجي الحضور.
- حت ى تتمكن من ارسال المهام المطلوبة منك قم بالضغط على كلمة واجباتي، وقم برفع جميع المهام وسوف يراها المعلم
- ويراجعها بنفسه ومن ثم ستحصل على النتيجة والتقييم بسهولة.
تعتبر منصة مدرستي من أهم ما يمكنك التسجيل عليه في الوقت الحالي حتى تبتعد عن كورونا وتتمكن من التسجيل في الدروس الأون لاين للطلاب والطالبات، حيث أنه يمكنك التسجيل والحضور لجميع الدروس ومن ثم الحصول على تقييم رائع من خلال تقديم الواجبات بالكامل التي يتم طلبها منك، وحتى تتمكن من التسجيل في منصة مدرستي التعليمة عليك القيام بالخطوات التالية:
- عليك الدخول للأنترنت ومن ثم كتابة منصة مدرستي التعليمية.(دخول منصة مدرستي)
- عليك تسجيل حساب عبر المنصبة للطالب أو الطالبة وفي حالة وجود حساب سابق بالفعل عليك تسجيل الدخول بالبيانات.
- بعد كتابة اسم المستخدم والرقم السري اضغط على حسابي.
- وفي حالة عدم وجود حساب سابق على المنصة قم بإنشاء حساب بسهولة من خلال عمل كافة الخطوات.
- يطلب منك كتابة رقم الهاتف ورمز التحقق ورقم الهوية.
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التسجيل في منصة مدرستي 1443 مع اقتراب العام الدراسي في المملكة العربية السعودية حرصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في الاستعداد لتجهيز المدارس من أجل الحرص على بدأ عام دراسي جديد بدون مشاكل، حيث أن هذا العام مختلف بشكل كامل حيث أنه يجب أخذ جميع الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي، حيث أنه يتم الحفاظ على أرواح الطلاب بأفضل صورة، ولذلك سوف يتم فتح منصة مدرستي على الانترنت لبدء الدروس عبر المنصة من 3 ونصف في المساء حتى 7 ونصف بالمساء.التسجيل في منصة مدرستي 1443
بالطبع يقلق الآباء والأمهات على الطلاب والطالبات ويبحثون عن طرق تساعدهم في متابعة حضورهم على منصة مدرستي، ولكن لا داعي للقلق يتم تسجيل دخول الطالب للمنصة وتاريخ خروجه، وفي حالة عدم دخول الطالب للمنصة يتم تسجيله غياب، يمكنك أن تابع ابنك أو ابنتك بسهولة كبيرة، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- عليك الدخول للموقع الرسمي الذي يخص منصة مدرستي. https://schools.madrasati.sa/
- قم بالضغط على تأكيد الحضور ومن ثم تسجي الحضور.
- حت ى تتمكن من ارسال المهام المطلوبة منك قم بالضغط على كلمة واجباتي، وقم برفع جميع المهام وسوف يراها المعلم
- ويراجعها بنفسه ومن ثم ستحصل على النتيجة والتقييم بسهولة.
تعتبر منصة مدرستي من أهم ما يمكنك التسجيل عليه في الوقت الحالي حتى تبتعد عن كورونا وتتمكن من التسجيل في الدروس الأون لاين للطلاب والطالبات، حيث أنه يمكنك التسجيل والحضور لجميع الدروس ومن ثم الحصول على تقييم رائع من خلال تقديم الواجبات بالكامل التي يتم طلبها منك، وحتى تتمكن من التسجيل في منصة مدرستي التعليمة عليك القيام بالخطوات التالية:
- عليك الدخول للأنترنت ومن ثم كتابة منصة مدرستي التعليمية.(دخول منصة مدرستي)
- عليك تسجيل حساب عبر المنصبة للطالب أو الطالبة وفي حالة وجود حساب سابق بالفعل عليك تسجيل الدخول بالبيانات.
- بعد كتابة اسم المستخدم والرقم السري اضغط على حسابي.
- وفي حالة عدم وجود حساب سابق على المنصة قم بإنشاء حساب بسهولة من خلال عمل كافة الخطوات.
- يطلب منك كتابة رقم الهاتف ورمز التحقق ورقم الهوية.
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