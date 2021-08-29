التسجيل في منصة مدرستي 1443 العام الدراسي الجديد

التسجيل في منصة مدرستي 1443 مع اقتراب العام الدراسي في المملكة العربية السعودية حرصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في الاستعداد لتجهيز المدارس من أجل الحرص على بدأ عام دراسي جديد بدون مشاكل، حيث أن هذا العام مختلف بشكل كامل حيث أنه يجب أخذ جميع الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي، حيث أنه يتم الحفاظ على أرواح الطلاب بأفضل صورة، ولذلك سوف يتم فتح منصة مدرستي على الانترنت لبدء الدروس عبر المنصة من 3 ونصف في المساء حتى 7 ونصف بالمساء.

بالطبع يقلق الآباء والأمهات على الطلاب والطالبات ويبحثون عن طرق تساعدهم في متابعة حضورهم على منصة مدرستي، ولكن لا داعي للقلق يتم تسجيل دخول الطالب للمنصة وتاريخ خروجه، وفي حالة عدم دخول الطالب للمنصة يتم تسجيله غياب، يمكنك أن تابع ابنك أو ابنتك بسهولة كبيرة، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول للموقع الرسمي الذي يخص منصة مدرستي. https://schools.madrasati.sa/

قم بالضغط على تأكيد الحضور ومن ثم تسجي الحضور.

حت ى تتمكن من ارسال المهام المطلوبة منك قم بالضغط على كلمة واجباتي، وقم برفع جميع المهام وسوف يراها المعلم

ويراجعها بنفسه ومن ثم ستحصل على النتيجة والتقييم بسهولة.

تعتبر منصة مدرستي من أهم ما يمكنك التسجيل عليه في الوقت الحالي حتى تبتعد عن كورونا وتتمكن من التسجيل في الدروس الأون لاين للطلاب والطالبات، حيث أنه يمكنك التسجيل والحضور لجميع الدروس ومن ثم الحصول على تقييم رائع من خلال تقديم الواجبات بالكامل التي يتم طلبها منك، وحتى تتمكن من التسجيل في منصة مدرستي التعليمة عليك القيام بالخطوات التالية: