بلينكن: الأيام المتبقية قبل الانسحاب من كابل خطيرة جدا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن 300 مواطن أميركي لا يزالون في أفغانستان بانتظار إجلائهم، قبل أيام من حلول الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإنهاء عمليات الإجلاء، لافتا إلى أن هذه الفترة "خطيرة جدا".

ونقلت شبكة "إي بي سي" الأميركية عن بلينكن قوله: "نعمل بشكل نشط خلال هذه الساعات والأيام لإخراج هؤلاء الأشخاص".

وتم إجلاء نحو 114 ألفا و400 شخص من أفغانستان بينهم نحو 5500 مواطن أميركي عبر جسر جوي ضخم منذ الرابع عشر من أغسطس، أي عشية سيطرة طالبان على كابول.

وأوضح جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن لشبكة "فوكس" أن من اختاروا البقاء "لن يعلقوا في أفغانستان"، من دون أن يحدد عدد هؤلاء.

وقال: "سنتأكد من وجود آلية لاخراجهم من البلاد إذا ارادوا العودة مستقبلا"، مؤكدا أن "لطالبان تعهدات في هذا الصدد".

وفي إشارة الى الضربة الأميركية السبت ردا على اعتداء الخميس الذي أسفر عن أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أميركيا، أوضح سوليفان أن من استهدفتهم الضربة وقد قتل منهم اثنان وأصيب ثالث، "كانوا مشغلين ومنظمين ضالعين في نقل وتصنيع عبوات ناسفة".

وينتمي هؤلاء الى تنظيم داعش الذي تبنى فرعه في "ولاية خراسان" الهجوم.

ويتوجه جو بايدن وزجته جيل، يوم الأحد، إلى قاعدة دوفر في ديلاوير لاستقبال رفات العسكريين الـ13 الذين قضوا في كابول.