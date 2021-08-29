إنفوجراف.. 6 لقاحات شرط دخول السعودية

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة الصحة السعودية اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها هى: فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)، وموديرنا (Moderna)، وأكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)، وجانسن (Janssen)، وسينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac).





واشترطت وزارة الصحة السعودية حصول المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إلىها، على ان يقوم المواطن مبدئيًا بتسجيل بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة قبل دخول المملكة:

https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Covid19-egistration.aspx

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية:

ويشترط حتى يتم النظر فى طلب المواطن الراغب فى التسجيل على الموقع توافر عدة شروط هى: التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدى إلى رفض الطلب، ويشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (1MB).

ويجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهى: أن تكون البيانات الشخصية موضحة فى الشهادة، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوى الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

كما يجب أن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد فى حال وجود طلب قائم، ويتم النظر فى طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أى طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.